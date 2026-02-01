Hosted by

Jack And Jill Of America Inc

Baltimore Chapter of Jack and Jill of America, Inc. 2nd Annual Art Auction FUNDRAISER

Fearless- Sanaa Stewart (Teen Group) item
$50

Starting bid

Marker drawing size: 8.3 x 11.6. Size w/frame: 12 x 18.

PassionFruit- Sanaa Stewart item
$50

Starting bid

Marker drawing size: 8 x 10. Size w/frame: 12 x 15.

Brave- Sanaa Stewart item
$50

Starting bid

Marker drawing size: 8 x 10. Size w/frame: 12 x 15.

Untitled 2022- Sanaa Stewart item
$50

Starting bid

Marker drawing size: 8 x 10. Size w/frame: 12 x 15.

Voices of the Past- Isabella Holley (Teen Group) item
$50

Starting bid

Painting or Collage (Framed, or stretched on Gallery canvas with painted sides): 16x20

Companion - Phoenix Barber (Teen Group) item
$50

Starting bid

Sculpture/3D Work: 1st form- 11inches tall 7 1/2 wide 2nd form- 5 inches tall 8 inches wide

Untitled - Phoenix Barber (Teen Group) item
$50

Starting bid

Lino cut print: 16” x 18”

Milan Inc. - Milan Lee (Teen Group) item
$50

Starting bid

Sculpture/3-d Work: Medium/small

Still life- Christine Green-Noel (Teen Group) item
$50

Starting bid

Charcoal drawing: Still Life: A Charcoal Symphony of Kitchen Essentials

Star Jewelry holder- Carson Owens (Teen Group) item
$50

Starting bid

Sculpture/3-d Work: 3in

Self Portrait- Aiden Abrams (4-5) item
$50

Starting bid

Painting/Collage: 23 by 17

Sunset Behind the Ocean- Noriah Owens (1-3) item
$50

Starting bid

Painting/Collage: 8x10

Sun’s Home- Sadat Bennu (Middle School) item
$50

Starting bid

Photograph/Print (Framed): 12” x 16”

Recipe of Disaster- Osei Bennu (Teen Group) item
$50

Starting bid

Digital comic, print: 12” x 16”

Utopia- Ziggy Sayeed (Teen Group) item
$50

Starting bid

Photograph/Print (Framed): 15x20

Dreams- Ziggy Sayeed (Teen Group) item
$50

Starting bid

Photograph/Print (Framed):15x20

Poem- Halayna Owens (Middle School) item
$50

Starting bid

Painting/Collage: 8x10

Medusa's Mind- Francesca Santelises(Teen Group) item
$50

Starting bid

Painting/Collage (Framed, or stretched on Gallery canvas with painted sides): 11x14

Swimming Turtle- Aiden Abrams (4-5) item
$50

Starting bid

Painting/Collage (Framed, or stretched on Gallery canvas with painted sides): 10 by 15

A Sunset-Colored Rose- Carson Owens (Teen Group) item
$50

Starting bid

Sculpture/3D Work: *Stand not included*

