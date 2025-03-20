Nevada District 3 Little League
Bananas for Ball Raffle 2025
Single Entry
$25
One raffle entry. Prize: 5 tickets - Texas Tailgaters vs Party Animals & $250 Gift Card 5/30/2025 @ 7 pm - Reno, NV
One raffle entry. Prize: 5 tickets - Texas Tailgaters vs Party Animals & $250 Gift Card 5/30/2025 @ 7 pm - Reno, NV
More details...
Add
Buy 4, Get 1 Free
$100
This includes 5 tickets
5 raffle entries. Prize: 5 tickets - Texas Tailgaters vs Party Animals & $250 Gift Card 5/30/2025 @ 7 pm - Reno, NV
5 raffle entries. Prize: 5 tickets - Texas Tailgaters vs Party Animals & $250 Gift Card 5/30/2025 @ 7 pm - Reno, NV
More details...
Add
Add a donation for Nevada District 3 Little League
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue