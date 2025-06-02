Fall 2025 Charger Band & Guard + Booster Shop

$1000 Band & Guard Fee w/Optional Donation - Family Sponsor
$1,000

Includes:
--Charger Band Fee
--Band Booster membership
--4 Reserved seats for winter and spring concerts
--$50 credit for Mum shop or Egg My Yard
--2 tickets to Spring Banquet
--Family name in newsletters, concert programs, and on website

$750 Band & Guard Fee w/Optional Donation - Family Sponsor
$750

Includes:
--Charger Band Fee
--Band Booster membership
--4 Reserved seats for winter and spring concerts
--2 tickets to Spring Banquet
--Family name in newsletters, concert programs, and on website

$500 Band & Guard Fee w/Optional Donation - Family Sponsor
$500

DIRECTOR RECOMMENDED
Includes:
--Charger Band Fee
--Band Booster membership
--2 Reserved seats for winter and spring concerts

$350 Band & Guard Fee w/Optional Donation - Family Sponsor
$350

Includes:
--Charger Band Fee
--Band Booster membership

--1 show shirt

$175 Band & Guard Fee + Booster Membership
$175

Includes:
--Charger Band Fee
--Band Booster membership

Band & Guard Fee ONLY
$143.75

Includes:
--Charger Band Fee

Full Season Meal Plan
$210

OPTIONAL, BUT ENCOURAGED PROGRAM!!!!! $14/meal Meals provided from local vendors (Chick Fila, Pepperoni's, Jersey Mike's, Whataburger, Teriyaki madness, Raising Cane's,Popeyes etc.). Meals delivered to the event and handed out by parent volunteers. Meal includes entree, side item, and water or Gatorade.

Full Season Meal Plan (vegetarian)
$240

OPTIONAL, BUT ENCOURAGED PROGRAM!!!!! $16/meal. Same meal plan as above, but $2/meal more for vegetarian option.

Full Season Meal Plan (gluten-free)
$240

OPTIONAL, BUT ENCOURAGED PROGRAM!!!!! $16/meal. Same meal plan as above, but $2/meal more for vegetarian option.

Marching Show Pin
$5

Select from:
--Beyond Spring (2024)
--Outlaw (2023)
--Dreamland (2022)
--Linked (2021)

DONATION: Full Meal Plan
$210

Fund a meal plan for the entire marching season for one student.

DONATION: 1/2 Meal Plan
$105

Help fund a meal plan for one student for the marching season.

Add a donation for Fulshear Charger Band Boosters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!