Band-Orchestra Parent Association of Wichita Falls's Silent Auction

Night at the Symphony item
Night at the Symphony
$75

TOTAL VALUE: $150


2 tickets, Wichita Falls Symphony Orchestra concert April 25, 2026


McBride's Land & Cattle ($100)

For the Girls item
For the Girls
$90

TOTAL VALUE: $185


Spa Bella- Manicure ($30) Pedicure ($45)

Japan House ($75)

2 jellyfish lamps ($35)

Nights on the Town item
Nights on the Town
$100

TOTAL VALUE: $200


McBride's ($50)

Bricktown Brewery ($50)

Japan House ($75)

Cotton Patch- 2 entrees (approx $25)

Foodie's Dream item
Foodie's Dream
$90

TOTAL VALUE: $175


Bricktown Brewery ($50)

McBride's ($50)

Olive Garden ($40)

TK Kitchen ($25)

Wow Donuts- 1 dozen

Summer Fun item
Summer Fun
$125

TOTAL VALUE: $260


Castaway Cove 4 pack day passes  ($120)

Knockaround sunglasses- 2 pair ($80)

Outdoor speaker lamp ($60)


Range & Ribs item
Range & Ribs
$100

TOTAL VALUE: $250


High Caliber- range visits ($200)

Rib Crib (approx $50)


Movie Date item
Movie Date
$25

TOTAL VALUE: $75


Cinemark- 2 passes

On the Border ($50)

Nerf Party item
Nerf Party
$90

TOTAL VALUE: $285


Dynamic Martial Arts Academy- Nerf Party GREAT FOR A KID'S BIRTHDAY!($250)


2 Jellyfish lamps ($35)

Family Fun item
Family Fun
$125

TOTAL VALUE: $265


Castaway Cove- 4 pack day passes ($120)

Crayola Experience- 4 passes ($120)

2 Jellyfish Lamps ($35)

Hot Wheels (car care) item
Hot Wheels (car care)
$20

TOTAL VALUE: $55


Car Care Kit ($25)

Auto Safety Kit ($30)

Food-to-Go item
Food-to-Go
$80

TOTAL VALUE: $180


Chick-fil-A ($80)

Raising Cane's ($90)

Wow Donuts- 1 dozen

From Texas to London item
From Texas to London
$275

TOTAL VALUE: over $600

Whataburger, Windthorst, M&S


Whataburger Fan Box- includes a year of Whataburger coupons ($600)

Whataburger box contains 2 koozies, sunglasses, burger neon sign, fry socks, & Whataburger tumbler, along with 52 coupons for a free Whataburger.​


2 lbs Windthorst Sauage


Christmas Themed tea box and shortbread box from M&S. M&S is Marks & Spencer, a UK staple for shopping.

Original Windthorst Sausage item
Original Windthorst Sausage
$10

2 lbs Windthorst Sausage, fresh or frozen.


5 packages available. Winner may choose all 10 lbs at the winning price (eg. Selling price of $20, if the winner chooses all 5 packages, they will pay $100).

Golf & Sausage item
Golf & Sausage
$50

Total Value: $95


Golf Factory 2- 1 hour sessions ($80)

2 lbs Windthorst Sausage

Nothing Bundt Cakes item
Nothing Bundt Cakes
$25

Nothing Bundt Cakes Gift Set ($75)


lunchbox, greeting cards, coffee cup, 4 bundtlettes

