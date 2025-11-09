Band-Orchestra Parent Association of Wichita Falls's Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
TOTAL VALUE: $150
2 tickets, Wichita Falls Symphony Orchestra concert April 25, 2026
McBride's Land & Cattle ($100)
TOTAL VALUE: $185
Spa Bella- Manicure ($30) Pedicure ($45)
Japan House ($75)
2 jellyfish lamps ($35)
TOTAL VALUE: $200
McBride's ($50)
Bricktown Brewery ($50)
Japan House ($75)
Cotton Patch- 2 entrees (approx $25)
TOTAL VALUE: $175
Bricktown Brewery ($50)
McBride's ($50)
Olive Garden ($40)
TK Kitchen ($25)
Wow Donuts- 1 dozen
TOTAL VALUE: $260
Castaway Cove 4 pack day passes ($120)
Knockaround sunglasses- 2 pair ($80)
Outdoor speaker lamp ($60)
TOTAL VALUE: $250
High Caliber- range visits ($200)
Rib Crib (approx $50)
TOTAL VALUE: $75
Cinemark- 2 passes
On the Border ($50)
TOTAL VALUE: $285
Dynamic Martial Arts Academy- Nerf Party GREAT FOR A KID'S BIRTHDAY!($250)
2 Jellyfish lamps ($35)
TOTAL VALUE: $265
Castaway Cove- 4 pack day passes ($120)
Crayola Experience- 4 passes ($120)
2 Jellyfish Lamps ($35)
TOTAL VALUE: $55
Car Care Kit ($25)
Auto Safety Kit ($30)
TOTAL VALUE: $180
Chick-fil-A ($80)
Raising Cane's ($90)
Wow Donuts- 1 dozen
TOTAL VALUE: over $600
Whataburger, Windthorst, M&S
Whataburger Fan Box- includes a year of Whataburger coupons ($600)
Whataburger box contains 2 koozies, sunglasses, burger neon sign, fry socks, & Whataburger tumbler, along with 52 coupons for a free Whataburger.
2 lbs Windthorst Sauage
Christmas Themed tea box and shortbread box from M&S. M&S is Marks & Spencer, a UK staple for shopping.
2 lbs Windthorst Sausage, fresh or frozen.
5 packages available. Winner may choose all 10 lbs at the winning price (eg. Selling price of $20, if the winner chooses all 5 packages, they will pay $100).
Total Value: $95
Golf Factory 2- 1 hour sessions ($80)
2 lbs Windthorst Sausage
Nothing Bundt Cakes Gift Set ($75)
lunchbox, greeting cards, coffee cup, 4 bundtlettes
