eventClosed

Barbieri School PTO's Silent Auction

auction.pickupLocation

100 Dudley Rd, Framingham, MA 01702, USA

Lunch with Ms. Leah! item
Lunch with Ms. Leah!
$25

auctionV2.input.startingBid

Invite 3 friends to join Ms. Leah for a cheese pizza lunch on stage. Invite a 3 amigos a unirse a la Sra. Leah para un almuerzo de pizza en el escenario.
Karaoke with Ms. Killoran item
Karaoke with Ms. Killoran
$25

auctionV2.input.startingBid

Invite 3-4 friends and join Ms. Killoran after school for karaoke! ¡Invita a 3 o 4 amigos y únete a la Sra. Killoran después de la escuela para hacer karaoke!
Beads with Sra. Galvez item
Beads with Sra. Galvez
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and four friends will join Sra. Galvez after school for a summer bracelets workshop with colorful flat clay beads and pizza! El ganador y cuatro amigos se unirán a la Sra. Gálvez después de la escuela para un taller de pulseras de verano con coloridas cuentas planas de arcilla y pizza!
Principal for 1/2 Day with Mrs. Davis item
Principal for 1/2 Day with Mrs. Davis
$25

auctionV2.input.startingBid

Help Ms. Davis for 1/2 a day. Ayuda a la Sra. Davis por medio dia.
Flamenco lesson with Mrs. Burke and Srta. Moreno item
Flamenco lesson with Mrs. Burke and Srta. Moreno item
Flamenco lesson with Mrs. Burke and Srta. Moreno item
Flamenco lesson with Mrs. Burke and Srta. Moreno
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and friends (up to 10) can learn flamenco dancing after school with Srta. Moreno and Mrs. Burke. El ganador y sus amigos/familiares (hasta 10) pueden aprender a bailar flamenco después de la escuela con Srta. Moreno y Ms. Burke.
Vice Principal for 1/2 Day with Mrs. Foley item
Vice Principal for 1/2 Day with Mrs. Foley
$25

auctionV2.input.startingBid

Help Mrs. Foley for half a day. Ayuda a Mrs. Foley por medio dia.
Vice Principal for 1/2 day with Ms. Lev item
Vice Principal for 1/2 day with Ms. Lev
$25

auctionV2.input.startingBid

Help Sra. Lev for 1/2 a day. Ayuda a la Sra. Lev por medio dia.
Tennis with Sra. Mackay item
Tennis with Sra. Mackay
$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy an afternoon of tennis with Sra. MacKay! You and 1-3 friends will get an hour-long tennis lesson from Sra. MacKay. We will pick a time to meet after school at the Bowditch tennis courts. Disfruta de una tarde de tenis con la Sra. MacKay! Usted y 1-3 amigos recibirán una lección de tenis de una hora de la Sra. Mackay. Elegiremos un momento para reunirnos después de la escuela en las canchas de tenis de Bowditch.
Math games with the queen of 10 item
Math games with the queen of 10
$25

auctionV2.input.startingBid

Join the Queen of Ten with 2-3 friends for snacks and math games after school. Únase a la Reina de los Diez con 2 o 3 amigos para disfrutar de refrigerios y juegos de matemáticas después de la escuela.
Oregon Trail with Ms. Pogoriler item
Oregon Trail with Ms. Pogoriler
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and 3 friends will join Ms. Pogoriler after school for snacks and playing Oregon Trail (either the computer or card game). El ganador y 3 amigos se unirán a la Sra. Pogoriler después de la escuela para meriendas y jugar al Oregon Trail (ya sea en la computadora o en el juego de cartas).
Games with Ms. Jani item
Games with Ms. Jani
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner plus 2-3 friends can join Ms. Martin for after school games. El ganador y 2 o 3 amigos pueden unirse a la Sra. Martin para los juegos después de la escuela.
Kites with Sra. Gray item
Kites with Sra. Gray
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and three friends (all need to be in first grade) can have lunch and fly kites with Sra. Gray. El ganador y tres amigos (todos deben estar en primer grado) podrán almorzar y volar cometas con la Sra. Gris.
Drumming with Mrs. Moore item
Drumming with Mrs. Moore
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and 5-8 friends will join Mrs. Moore after school one afternoon for a drumming and xylophone session. El ganador y 5-8 amigos se unirán a la Sra. Moore después de la escuela una tarde para una sesión de tambores.
Breakfast and Bocce with Ms. Goldman item
Breakfast and Bocce with Ms. Goldman
$25

auctionV2.input.startingBid

Start your day right with a delicious breakfast and some friendly competition! Mrs. Goldman is hosting a special auction event for 3 lucky winners: a cozy morning filled with tasty breakfast treats and a game of bocce. She'll provide all the food and bocce equipment—just bring your competitive spirit and have fun! ¡Comience bien el día con un delicioso desayuno y una competencia amistosa! La Sra. Goldman está organizando un evento de subasta especial para 3 afortunados ganadores: una mañana acogedora repleta de deliciosos desayunos y un juego de petanca. Ella te proporcionará toda la comida y el equipo de petanca. ¡Solo trae tu espíritu competitivo y diviértete! Ya seas un profesional de las bochas o un principiante, seguramente será una mañana llena de risas, buena comida y excelente compañía. ¡No pierda la oportunidad de unirse a la Sra. Goldman en esta experiencia memorable!Whether you're a bocce pro or a first-timer, it's sure to be a morning full of laughs, good food, and great company. Don't miss your chance to join Mrs. Goldman for this memorable experience!
Watercolors with Ms. Compton item
Watercolors with Ms. Compton
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner and up to 3 friends will join Mrs. Compton to paint with watercolors after school. El ganador y hasta 3 amigos se unirán a la Sra. Compton para pintar con acuarelas después de la escuela.
Book shopping with Mrs. Trossello item
Book shopping with Mrs. Trossello
$25

auctionV2.input.startingBid

Come book shopping with Mrs. Trossello! You will get either a $50 gift card to Amazon and time to shop online with Mrs. Trossello to pick out some fun books. Or a $50 Barnes and Noble gift card and you can meet Mrs. Trossello at Barnes & Noble to do some in-person shopping. ¡Ven a comprar libros con la Sra. Trossello! Recibirá una tarjeta de regalo de $50 para Amazon y tiempo para comprar en línea con la Sra. Trossello y elegir algunos libros divertidos. O una tarjeta de regalo de Barnes and Noble de $50 y podrá reunirse con la Sra. Trossello en Barnes & Noble para hacer algunas compras en persona.
Soccer with Mrs. Sykes item
Soccer with Mrs. Sykes
$25

auctionV2.input.startingBid

Soccer scrimmage and popsicles during a bonus recess!!
Lunch with Mrs. G item
Lunch with Mrs. G
$25

auctionV2.input.startingBid

Winner (fifth grade only) and four friends will grab their lunches and join Mrs. G for a quietly relaxing lunch of chatting and coloring.
Storytime with Queen Mae item
Storytime with Queen Mae
$25

auctionV2.input.startingBid

Your child and up to 3 friends can have Storytime with Queen Mae, Keeper of The Enchanted Library. Spend an "Enchanted Hour" reading books after school with the fairy queen. Best for grades K-2.
Lunch with the Superintendent item
Lunch with the Superintendent
$25

auctionV2.input.startingBid

Join Dr. Tremblay with four of your closest friends for lunch. (There are two of these auction prizes - the lunch will be with 10 total children at once.) Únase al Dr. Tremblay con cuatro de sus amigos para almorzar. (Hay dos de estos premios de la subasta: el almuerzo será con 10 niños en total a la vez).
Lunch with the Superintendent item
Lunch with the Superintendent
$25

auctionV2.input.startingBid

Join Dr. Tremblay with four of your closest friends for lunch. (There are two of these auction prizes - the lunch will be with 10 total children at once.) Únase al Dr. Tremblay con cuatro de sus amigos para almorzar. (Hay dos de estos premios de la subasta: el almuerzo será con 10 niños en total a la vez).
Beauty and the Beast Blue Cast item
Beauty and the Beast Blue Cast
$50

auctionV2.input.startingBid

Four second row seats to the Blue Cast of Beauty and the Beast
Beauty and the Beast Yellow Cast item
Beauty and the Beast Yellow Cast
$50

auctionV2.input.startingBid

Four second row seats to the yellow cast performance
Kindergarten Graduation item
Kindergarten Graduation
$25

auctionV2.input.startingBid

3 2nd row aisle seats to Kindergarten graduation
Fifth Grade Graduation Reserved Seats item
Fifth Grade Graduation Reserved Seats
$25

auctionV2.input.startingBid

3 2nd row aisle seats to 5th grade graduation
Kinder graduation reserved parking item
Kinder graduation reserved parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Kinder graduation reserved parking item
Kinder graduation reserved parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Fifth grade graduation reserved parking item
Fifth grade graduation reserved parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Fifth grade graduation reserved parking item
Fifth grade graduation reserved parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Spring Art and Music Reserved Parking item
Spring Art and Music Reserved Parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Spring Art and Music Reserved Parking item
Spring Art and Music Reserved Parking
$15

auctionV2.input.startingBid

1 spot to the right of the administration parking spot
Reserved Seating Spring Arts and Music grades K-2 item
Reserved Seating Spring Arts and Music grades K-2
$15

auctionV2.input.startingBid

3 seats spring art and music event grade K,1,2
Reserved Seats gr 3-4 Spring Arts and Music item
Reserved Seats gr 3-4 Spring Arts and Music
$15

auctionV2.input.startingBid

3 seats spring art and music event grade 3-4
Reserved Seats Grade 5 band Spring Arts and Music item
Reserved Seats Grade 5 band Spring Arts and Music
$15

auctionV2.input.startingBid

3 seats spring art and music event grade 5 band
Reserved Seats grade 5 orchestra Spring Art and Music item
Reserved Seats grade 5 orchestra Spring Art and Music
$15

auctionV2.input.startingBid

3 seats spring art and music event grade 5 orchestra
Sew Studio $50 gift card item
Sew Studio $50 gift card
$25

auctionV2.input.startingBid

This gift certificate entitles you to some sewing fun at Sew Studio! We offer many classes, vacation camps, and parties! Check out our website to find the perfect gift for you: www.sewstudiosouthborough.com
Jam Time item
Jam Time item
Jam Time
$25

auctionV2.input.startingBid

12 Individual admissions to Jam Time. ($135 value!)
Woosox Tickets item
Woosox Tickets
$25

auctionV2.input.startingBid

four (4) general admission tickets to a mutually agreed upon 2025 May or June Woosox game at Polar Park
Swan Boat Rides in Boston item
Swan Boat Rides in Boston
$25

auctionV2.input.startingBid

Good for Four Swan Boat Rides
$75 Sky Rise Theater in Westborough item
$75 Sky Rise Theater in Westborough
$25

auctionV2.input.startingBid

Does your child love to perform? This is a $75 gift card to Sky Rise theater (theater classes and camps for children and teens). See https://www.skyrisetheater.com/ for more details about their programs.
Allison Manzella Photography package worth $350 item
Allison Manzella Photography package worth $350
$25

auctionV2.input.startingBid

Give yourself or a loved one the gift of a family photography session. Gift card good for a 30 minute session and 5 digital downloads. https://allisonmanzellaphotography.mypixieset.com/
$140 gift card to Boda Borg item
$140 gift card to Boda Borg item
$140 gift card to Boda Borg
$25

auctionV2.input.startingBid

At Boda Borg you’ll be transported into other worlds. Steal a diamond from a museum or go into a mine where hidden dangers lurk far beneath the grounds. Be a space hero, a farmer, a submarine captain or a pirate – at Boda Borg there is so much more to experience and everything is possible.
$40 gift card to Putts & More item
$40 gift card to Putts & More
$25

auctionV2.input.startingBid

$40.00 gift certificate, good for any product at Putts & More.
Discovery Museum item
Discovery Museum
$25

auctionV2.input.startingBid

Admission for up to four people ($76 value) Discovery Museum is a hands-on museum for families that blends science, nature, and play. The museum and its Discovery Woods outdoor nature playscape blend the best of STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math) on a beautiful 4.5-acre campus abutting 180 acres of conservation land. In 2024, the Museum won the National Medal for Museum Service and a Best of Boston® award from Boston magazine.
Donoma Swim Lessons item
Donoma Swim Lessons
$25

auctionV2.input.startingBid

This certificate is valid for a full week of Swim Lessons The value of this certificate is up to $120 Students need to be registered online prior to attending Swim Lesson Dates are June 9, 2025-August 8, 2025
GoGo Allegro Music Lessons item
GoGo Allegro Music Lessons
$25

auctionV2.input.startingBid

Receive one 30 minute piano or voice music lesson (virtual)
Warrior Ice item
Warrior Ice
$25

auctionV2.input.startingBid

4 pack to public skating Skate on the same ice as the Boston Bruins! Warrior Ice Arena year round! It’s the perfect activity for friends, families, and most of all, Bruins fans!
Mabels Labels Starter Pack item
Mabels Labels Starter Pack
$25

auctionV2.input.startingBid

The original waterproof name label for kids. Starter pack includes 74 labels and 2 tags.
$125 Gift Certificate to Loulous Music item
$125 Gift Certificate to Loulous Music
$25

auctionV2.input.startingBid

$125 Gift Certificate All children are Musical! Early childhood music & movement classes for babies, toddlers, preschoolers, and the grownups who love them® Experience the Joys of Family Music
Paddle Boston item
Paddle Boston
$25

auctionV2.input.startingBid

FREE day of paddling at any of our locations Valid for up to one full day of rental of a standard canoe, single or double kayak or paddleboard
Sew Easy item
Sew Easy
$25

auctionV2.input.startingBid

$425 towards: Sewing Lessons At Sew Easy For Kids! One Session of 6 Consecutive Weekly Classes Weekly 2.5 hour classes After school or Saturdays No expiration
Two (2) Story Land Day Tickets ($74.99 value each) item
Two (2) Story Land Day Tickets ($74.99 value each)
$25

auctionV2.input.startingBid

Two (2) Story Land Day Tickets ($74.99 value each)
Old Sturbridge Village item
Old Sturbridge Village
$25

auctionV2.input.startingBid

Family Admission Pass which includes free one-time standard daytime admission for 2 Adults and 2 Youth to Old Sturbridge Village
4 tickets to Animal Adventures item
4 tickets to Animal Adventures
$25

auctionV2.input.startingBid

4 General Admission Tickets (a $64 value) Animal Adventures is the northeast’s most active and largest traveling animal educator. Presenting at over 1,000 venues per year, we have the right program for you.
Admission for 2 at Tree Top Adventures item
Admission for 2 at Tree Top Adventures
$25

auctionV2.input.startingBid

Two Tickets to TreeTop Adventures (a $140 value) TreeTop Adventures is a high ropes and obstacle course located in Canton, MA. Our trails range in difficulty level from beginner to expert and consist of obstacles like rolling logs, bridges, ladders, tight ropes, zip-lines and more!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing