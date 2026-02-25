Adopt-A-Horse Memberships

About the memberships
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Buys treats for one month for one horse
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Provides hay for one month to one horse
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Provides grain for one month to one horse
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Provides all that our senior horses need to live healthy lives in our program. Supplements, senior grain, and extra hoof care.
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Provides all feed needs, farrier, and supplements for our healthy equines and allows you to increase your donation to cover costs for our senior horses needing a little extra each month.
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