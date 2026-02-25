Barns At Blue Mountain

Offered by

Barns At Blue Mountain

About the memberships

Adopt-A-Horse Memberships

Treat Membership
$10

Renews monthly

Buys treats for one month for one horse

Hay Membership
$20

Renews monthly

Provides hay for one month to one horse

Feed Membership
$30

Renews monthly

Provides grain for one month to one horse

Senior Care Membership
$50

Renews monthly

Provides all that our senior horses need to live healthy lives in our program. Supplements, senior grain, and extra hoof care.

Full Care Membership
Pay what you can

Renews monthly

Provides all feed needs, farrier, and supplements for our healthy equines and allows you to increase your donation to cover costs for our senior horses needing a little extra each month.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!