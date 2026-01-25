The Elite Inc

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About this shop

Baseball Card Vault (GRADED SLABS)

CLAYTON KERSHAW item
CLAYTON KERSHAW
$15

2022 TOPPS

1987 SILVER PACK CHROME

#T87C-78

0
ELLY DE LA CRUZ item
ELLY DE LA CRUZ
$20

2023 LEAF

PRIZED ROOKIE

#01

0
MOOKIE BETTS item
MOOKIE BETTS
$80

2024 TOPPS CHROME

ALL-TECH ETCH REFRACTOR

#CAE-13


0
ELLY DE LA CRUZ item
ELLY DE LA CRUZ
$40

2025 TOPPS

TRAINING GROUNDS

TG-13

0
BO JACKSON item
BO JACKSON
$35

2024 TOPPS

1989 SILVER CRACKLE

89B-13

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

SB#1

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

HR#45

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

SB#43

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

SB#48

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

SB#31

0
S1HOHEI OHTANI item
S1HOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

HR#8

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$25

2024 TOPPS

50/50 SERIES

HR#7

0
PAUL SKENES item
PAUL SKENES
$35

2024 TOPPS NOW

#667


0
ELLY DE LA CRUZ item
ELLY DE LA CRUZ
$35

2024 TOPPS CHROME

SUMMERTIME IN THE PARK

#SITP-4

0
MIKE TROUT item
MIKE TROUT
$40

2013 TOPPS

AL ROY

#338

0
GEORGE BRETT item
GEORGE BRETT
$45

1993 FLAIR

#213

0
BARRY BONDS item
BARRY BONDS
$35

1992 UPPER DECK

#134

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$80

2022 BOWMAN'S BEST

GOLBAL IMPACT

#GI-1

0
BO JACKSON item
BO JACKSON
$60

1988 DONRUSS

#220

0
MIKE PIAZZA item
MIKE PIAZZA
$25

1994 PINNACLE TRIBUTE

#TR7

0
MASATAKA YOSHIDA item
MASATAKA YOSHIDA
$75

2023 TOPPS COSMIC CHROME

ET TALENT AU-GOLD INTRSTLR

#MY

25/50

0
MITCH KELLER item
MITCH KELLER
$185

2020 TOPPS FINEST

AUTOGRAPH 22/25

ORANGE WAVE REFRACTOR

#FAMK

0
ELLY DE LA CRUZ item
ELLY DE LA CRUZ
$25

2024 TOPPS NOW

#307

0
BARRY BONDS item
BARRY BONDS
$54

1990 STAR

#11

11/11

0
MICKEY MANTEL item
MICKEY MANTEL
$75

2021 TOPPS

PROJECT 70

#174

0
CRISTHIAN VAQUERO item
CRISTHIAN VAQUERO
$10

2022 BOWMAN CHROME S/E

PROSPECTS

#BCP-157


0
JORDAN LAWLAR item
JORDAN LAWLAR
$45

2025 TOPPS CHROME BLACK

SUPER FUTURES - GOLD REFRACTOR

AUTOGRAPH 08/50

0
PAUL SKENES item
PAUL SKENES
$55

2023 BOWMAN CHROME

#BDC-14

0
AARON JUDGE item
AARON JUDGE
$80

2024 TOPPS NOW

#764/594

ERROR

0
VINNIE PASQUANTINO item
VINNIE PASQUANTINO
$175

2023 TOPPS CHROME

ROOKIE AUTOGRAPH 60/150

BLUE WAVE REFRACTOR

0
CHRISTOPHER MOREL item
CHRISTOPHER MOREL
$10

2021 BOWMAN S/E

CHROME PROSPECTS

#BCP-131

0
DICK STUART item
DICK STUART
$20

1966 TOPPS

#480

0
LUIS ROBERTS item
LUIS ROBERTS
$10

202 BOWMAN

#18

0
LUIS GIL item
LUIS GIL
$20

2024 TOPPS NOW

#244

0
OLD CAL CLUTCH item
OLD CAL CLUTCH
$25

2010 TOPPS

TALES OF THE GAME

#TOG-19

0
KEN GRIFFEY JR item
KEN GRIFFEY JR
$25

1989 DONRUSS RC

#33

0
KESTON HIURA item
KESTON HIURA
$10

2019 TOPPS CHROME

ROOKIE UPDATE

#62

0
NOLAN RYAN item
NOLAN RYAN
$30

1992 FLEER

7-ELEVEN/CITGO

#1

0
CAL RIPKEN JR item
CAL RIPKEN JR
$35

1990 LEAF

#197

0
JASSON DOMINGUEZ item
JASSON DOMINGUEZ
$35

2023 DONRUSS

BLUE HOLO

#109

0
WALKER JENKINS item
WALKER JENKINS
$15

2024 BOWMAN PROSPECTS

#BP-43

0
BROOKS LEE item
BROOKS LEE
$40

2022 BOWMAN'S BEST

PROSPECTIVE ROYALTY

#PR-13

0
JACKSON CHOURIO item
JACKSON CHOURIO
$15

2022 BOWMAN DRAFT

#BD-115

0
BOBBY WITT JR item
BOBBY WITT JR
$30

2019 USA BASEBALL

STARS & STRIPES

#48

0
AARON JUDGE item
AARON JUDGE
$50

2023 TOPPS

RAINBOW FOIL

#62

0
JASSON DOMINGUEZ item
JASSON DOMINGUEZ
$15

2024 BOWMAN

#17

0
RHETT LOWDER item
RHETT LOWDER
$25

2023 BOWMAN DRAFT

#BD-52

0
JACKSON CHOURIO item
JACKSON CHOURIO
$10

2023 BOWMAN DRAFT

#BD-156

0
JORDAN WESTBURG item
JORDAN WESTBURG
$10

2024 BOWMAN DRAFT

#42

0
JUNIOR CAMINERO item
JUNIOR CAMINERO
$10

2024 BOWMAN DRAFT

#20

0
JACK HERMAN item
JACK HERMAN
$15

2022 BOWMAN CHROME

AUTOGRAPH - 57/75

YELLOW REFRACTOR

0
ALEX BREGMAN item
ALEX BREGMAN
$35

2022 TOPPS COSMIC CHROME

NUCLEUS REFRACTOR

#69

0
SHOHEI OHTANI item
SHOHEI OHTANI
$35

2024 TOPPS

'89 STYLE

#89B-16

0
PAUL SKENES item
PAUL SKENES
$65

2025 TOPPS

#98

0
JUNIOR CAMINERO item
JUNIOR CAMINERO
$35

2023 BOWMAN RC

#BP-61

0
JUAN SOTO item
JUAN SOTO
$35

2024 TOPPS CHROME

ALL-ETCH REFRACTOR

#CAE-14

0
JULIO RODRIGUEZ item
JULIO RODRIGUEZ
$35

2023 TOPPS CHROME

FUTURE STARS REFRACTOR

FS-13

0
YOSHINOBU YAMAMOTO item
YOSHINOBU YAMAMOTO
$55

2025 TOPPS

RAINBOW REFRACTOR

#231

0
PAUL SKENES item
PAUL SKENES
$75

2024 TOPPS UPDATE

ALL CLASS ROOKIE

#AC-25

0
BRETT BATY item
BRETT BATY
$20

2023 BOWMAN CHROME MEGA

ROOKIE OF THE YEAR FAVORITES

#ROYF-3

0
BOBBY WITT JR item
BOBBY WITT JR
$55

2022 PANINI CAPSTONE

HOLO PLATINUM BLUE RC

#34

0
RONALD ACUNA JR item
RONALD ACUNA JR
$40

2024 TOPPS STADIUM CLUB

TRIUMVIRATES

#TRI-11

0
MIKE TROUT item
MIKE TROUT
$55

2025 TOPPS

TRAINING GROUNDS

#TG-8

0
BOBBY WITT JR item
BOBBY WITT JR
$55

2024 TOPPS CHROME

REFRACTOR

#120

0
NOLAN RYAN item
NOLAN RYAN
$190

1989 UPPER DECK

#774

0

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