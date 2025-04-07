Ocean City Elementary School P.T.A., Inc.
Basket Raffle Donations
Rise & Shine Basket
$25
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
seeMoreDetailsMobile
add
Rise & Shine Basket
$50
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
seeMoreDetailsMobile
add
Rise & Shine Basket
$75
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
seeMoreDetailsMobile
add
Rise & Shine Basket
$100
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
breakfast restaurant gift cards, coffee gift cards, donut gift cards, coffee mugs, bag of coffee grounds, assorted teas
seeMoreDetailsMobile
add
Movie Night Basket
$25
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Movie Night Basket
$50
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Movie Night Basket
$75
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Movie Night Basket
$100
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
popcorn, movie theater candy, movie theater gift cards, blanket, local restaurant gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Beach Day Basket
$25
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
seeMoreDetailsMobile
add
Beach Day Basket
$50
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
seeMoreDetailsMobile
add
Beach Day Basket
$75
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
seeMoreDetailsMobile
add
Beach Day Basket
$100
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
local surf shop gift card, book store gift card, insulated travel cups, beach bag, beach towels
seeMoreDetailsMobile
add
Golf Basket
$25
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
seeMoreDetailsMobile
add
Golf Basket
$50
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
seeMoreDetailsMobile
add
Golf Basket
$75
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
seeMoreDetailsMobile
add
Golf Basket
$100
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
local golf course passes, golf lesson gift certificates, golf/sports store gift card, golf balls & tees, golf accessories
seeMoreDetailsMobile
add
Fun for the Kids
$25
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Fun for the Kids
$50
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Fun for the Kids
$75
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Fun for the Kids Basket
$100
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
arcade gift card, mini golf passes, go cart gift certificate, toy store gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Staycation Basket
$25
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Staycation Basket
$50
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Staycation Basket
$75
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Staycation Basekt
$100
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
hotel stay gift certificate, local restaurant gift card, spa gift card, ice cream gift card
seeMoreDetailsMobile
add
Boardwalk Fun Basket
$25
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
seeMoreDetailsMobile
add
Boardwalk Fun Basket
$50
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
seeMoreDetailsMobile
add
Boardwalk Fun Basket
$75
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
seeMoreDetailsMobile
add
Boardwalk Fun Basket
$100
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
boardwalk restaurant gift card, bike rental gift card, arcade gift card, candy store gift card, bucket of popcorn
seeMoreDetailsMobile
add
Spa Day Basket
$25
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
seeMoreDetailsMobile
add
Spa Day Basket
$50
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
seeMoreDetailsMobile
add
Spa Day Basket
$75
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
seeMoreDetailsMobile
add
Spa Day Basket
$100
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
massage gift card, nail salon gift card, facial gift card, coffee gift card, face masks, nail polishes, etc
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout