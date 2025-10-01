Basketball 1/10/2025

sunglasses item
sunglasses
$10
sunglasses
hat/beanie item
hat/beanie
$18
hat
T-shirt item
T-shirt
$15
tshirt
sweatshirt item
sweatshirt
$30
sweatshirt
Annual Membership Fees 2024-25 item
Annual Membership Fees 2024-25
$50
Membership
Cougar Key Chain item
Cougar Key Chain
$7
Chewelah Cougar Key Chain made locally by Nancy Cross
soup/roll item
soup/roll
$5
Soup/toppings/roll
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing