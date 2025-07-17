Battle On The Border: Heather Linn and the Deacons w/ special guest Hailey Wright

Texarkana, AR 71854
Sponsor banner on stage
Top level advertisement on UWGT event page & social media, event poster and other materials
Logo on limited edition event t-shirts
Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner
30 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)
Early access
Meet & greet
Sponsors 100 children's book for two years
Logo recognition on event page and social media
Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner
10 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)
Early access
Meet & greet
Sponsors 16 children's book for two years
Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner
8 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)
Early access
Meet & greet
Sponsors 8 children's book for two years
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!