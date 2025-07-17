Battle On The Border: Heather Linn and the Deacons w/ special guest Hailey Wright

3700 E 50th St

Texarkana, AR 71854

Stage Sponsor
$3,000

Sponsor banner on stage

Top level advertisement on UWGT event page & social media, event poster and other materials

Logo on limited edition event t-shirts

Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner

30 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)

Early access

Meet & greet


Sponsors 100 children's book for two years

Silver Sponsor
$1,000

Logo recognition on event page and social media

Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner

10 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)

Early access

Meet & greet


Sponsors 16 children's book for two years

Bronze Package
$500

Logo on "thank you to our sponsors" board displayed at event entrance as well prominent display of your own banner

8 VIP tickets (dinner, +2 drink tickets per person)

Early access

Meet & greet


Sponsors 8 children's book for two years

Add a donation for Battle On The Border / Dolly Parton's Imagination Library Program

$

