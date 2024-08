Dan Nezavisnosti 2024 - 40 years since ZOI '84

Join us for a fun family day on the ice marking



DAN NEZAVISNOSTI





by celebrating 40 years since the Winter Olympic Games in Sarajevo.





Tickets Include:

- Event Entry

- Private Rink Access

- Skate Rental (includes walkers for new skaters)

- Lunch

and many fun games and activities!





Children's tickets are for kids up to 12 years of age. All minors must be accompanied by a parent or guardian.





Have a large group? Please reach out to us for a group discount on groups of 15+. [email protected]









Pridružite nam se na obiteljskoj zabavi na ledu obilježavajući





DAN NEZAVISNOSTI





i proslavljući 40 godina od Zimski Olimpisjih Igara u Sarajevu.





Ulaznice uključuju:

- Ulaz

- Pristup privatnom klizalištu

- Iznajmljivanje klizaljki (uključuje šetače za nove klizače)

- Ručak

i mnogo zabavnih igara i aktivnosti!





Dečije karte su za decu do 12 godina. Sva maloljetna lica moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja.