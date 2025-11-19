BCHS-Trails & Rails Christmas Walk Silent Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Donated by Margaret Allan
Starting bid
Donated by Margaret Allan
Starting bid
Donated by Carolyn Anderson
Starting bid
Donated by Carolyn Anderson
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Central Nebraska Wood Carvers
Starting bid
Donated by Ellie Murrish
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Donated by Anonymous
Starting bid
Starting bid
Starting bid
Donated by Lisa Atchison
Starting bid
Donated by Lisa Atchison
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!