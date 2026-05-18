Hosted by

Bronzeville Classical PTA

About this event

Sales closed

BCS Fine Arts Flower Auction

Pick-up location

8 W Root St, Chicago, IL 60609, USA

Table 1 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 1.

Table 2 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 2.

Table 3 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 3.

Table 4 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 4.

Table 5 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 5.

Table 6 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 6.

Table 7 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 7.

Table 8 Arrangement
$5

Starting bid

Winner takes home the flower arrangement from Table 8.

BCS Picnic Blanket #1 item
BCS Picnic Blanket #1
$5

Starting bid

BCS Picnic Blanket #2 item
BCS Picnic Blanket #2
$5

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!