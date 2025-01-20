Riley's Army

Be Our Guest Silent Auction

Private Wine Tasting
$79

Starting bid

Discover the beauty of boutique family vineyards with this exclusive private wine tasting! Perfect for corporate or personal gatherings, this educational and engaging experience features three carefully curated bottles of wine sourced from small, family-owned vineyards around the world. Savor each glass “the way nature intended” as you explore the art and stories behind these unique wines. Available for groups within the Triangle area, this intimate tasting is a perfect blend of learning, flavor, and connection. Cheers to an unforgettable experience!
Restore Hyper Wellness $500 Gift Card
$199

Starting bid

One $500 Gift Card to Restore Hyper Wellness! Services at Restore Hyper Wellness include cyrotherapy, red light therapy, IV drip therapy, NAD+ IM shot, and more!
Erin Barham Photography Session
$49

Starting bid

Gift certificate for a photograpahy session of your choice!
UNC vs. Virginia Women's Basketball - March 2, 2025
$25

Starting bid

4 Tickets to the UNC vs. Virigina Women's Basketball game on March 2nd, 2025!
2 Night Stay at Seashell Cove - Oak Island, NC item
2 Night Stay at Seashell Cove - Oak Island, NC
$400

Starting bid

Escape to the tranquil shores of Oak Island with a two-night stay at Seashell Cove! This charming coastal retreat sleeps up to 7 guests, offering the perfect setting for a relaxing beach getaway. Enjoy stunning ocean views, easy access to the sand, and all the comforts of home in this beautifully appointed vacation rental. Whether you're looking for a peaceful retreat or an adventure-filled stay, Seashell Cove is the ideal destination.
Pure Barre 1 Month Unlimited Classes item
Pure Barre 1 Month Unlimited Classes
$59

Starting bid

Strengthen, tone, and transform with a 1-month unlimited class membership to Pure Barre! Enjoy access to expert-led, full-body workouts at any of their locations in Raleigh, Cary, and Holly Springs. Whether you're a beginner or a seasoned pro, Pure Barre's low-impact, high-intensity classes will help you build strength, improve flexibility, and feel empowered.
The Traveling Mommune: Premium Design Service Package! item
The Traveling Mommune: Premium Design Service Package!
$149

Starting bid

Take the stress out of travel with a Premium Service Package from The Traveling Mommune! Designed for busy moms and families, this package offers expert travel planning, personalized recommendations, and exclusive resources to make your next trip seamless and enjoyable. Whether you're heading on a solo retreat or a family adventure, The Traveling Mommune ensures a hassle-free experience.
Wegmans $250 Gift Card item
Wegmans $250 Gift Card
$129

Starting bid

Stock up on fresh groceries, gourmet treats, and household essentials with this $250 Wegmans gift card! Whether you're planning a special meal or just filling your pantry, enjoy the quality and selection that make Wegmans a favorite shopping destination.
Private Five-Course Dinner for Four with Amaliea item
Private Five-Course Dinner for Four with Amaliea
$399

Starting bid

Indulge in a luxurious private five-course meal for four, expertly crafted by Amaliea by Chef Lemar Farrington. Savor a gourmet dining experience featuring fresh, high-quality ingredients and exquisite flavors, all prepared exclusively for you. Perfect for a special occasion or an intimate night of fine dining.
Three 5-Jump passes to Pump It Up item
Three 5-Jump passes to Pump It Up
$129

Starting bid

Leap into fun with three 5-jump passes to Pump It Up! Each pass offers five exhilarating jumps, perfect for families, birthday parties, or anyone ready to unleash their inner kid. Don't miss your chance to elevate your day with a burst of high-energy excitement!
Restoring Balance - 60 Minute Wellness Session item
Restoring Balance - 60 Minute Wellness Session
$49

Starting bid

Revitalize your mind and body with a 60-minute wellness session designed to restore your balance. Expert guidance in holistic techniques will help you unwind, de-stress, and reconnect with your inner calm. Treat yourself to this rejuvenating experience and emerge refreshed and centered.
Custom Cornhole Boards item
Custom Cornhole Boards
$239

Starting bid

Elevate your backyard fun with these handcrafted custom cornhole boards! Expertly crafted from high-quality materials, each board is uniquely designed to reflect your personal style while ensuring durability for endless play. Perfect for tailgates, family gatherings, or friendly competitions, these one-of-a-kind boards add a personalized twist to a classic game. Bid now to bring home a standout piece that’s sure to spark conversation and create lasting memories!
Blackstone Original 4 Burner 36 Propane Omnivore Griddle item
Blackstone Original 4 Burner 36 Propane Omnivore Griddle
$179

Starting bid

Fire up your outdoor cooking adventures with this premium Blackstone grill! Designed for tailgates, family gatherings, and backyard feasts, its versatile cooking surfaces and durable build deliver restaurant-quality meals right at home. Bid now to elevate your grilling game and create unforgettable culinary experiences under the open sky!
Date Night provided by Jovie of Cary item
Date Night provided by Jovie of Cary
$59

Starting bid

Enjoy a date night with trusting childcare already provided! This Date Night package provided by Jovie of Cary includes a gift card to the AMC Theatres, free on-call enrollment at Jovie, 3 free sitter hours, a gift card to Edge Car Wash, snacks, and playdough for the kids!
Intimate Three-Course Luxury Dining Experience for Two item
Intimate Three-Course Luxury Dining Experience for Two
$599

Starting bid

An intimate three-course luxury dining experience for two! This includes three gourmet courses (Appetizer, Entrée, Dessert), a luxury tablescape setup (elegant plating & decor elements), personalized menu consultation. This experience is either private in-home dining or in a curated dining space (location to be discussed).
Trader Joe's Gift Bag item
Trader Joe's Gift Bag
$19

Starting bid

Stay ahead of the trends with this Trader Joe’s gift bag filled with their hottest new items! From seasonal favorites to must-try snacks and unique pantry staples, this curated selection is perfect for any foodie or Trader Joe's fan. Don’t miss your chance to bring home the best of Trader Joe’s!
Kate Spade Purse item
Kate Spade Purse
$199

Starting bid

Elevate your style with this stunning Kate Spade purse, the perfect blend of elegance and functionality. With its sleek design and signature charm, this bag is a must-have accessory for any fashion lover!
Spice 101 Tour and Everyday Essentials Spice Set item
Spice 101 Tour and Everyday Essentials Spice Set
$99

Starting bid

Spice up your kitchen with this flavorful package from Savory Spice Shop! Enjoy a curated selection of premium spices and embark on a Spice 101 Tour, where you'll learn expert tips on blending and cooking with spices. A must-have for any food enthusiast!
New Patient Visit to Brio Wellness item
New Patient Visit to Brio Wellness
$99

Starting bid

Prioritize your health with a comprehensive new patient visit to Brio Wellness Center. Experience personalized care focused on holistic healing and wellness. Whether you're looking to boost your energy, improve balance, or address specific health concerns, this visit is the perfect first step to a healthier you!
Private Barre-ty with Neighborhood Barre item
Private Barre-ty with Neighborhood Barre
$129

Starting bid

Gather your friends for a fun and energizing private barre class at Neighborhood Barre in Fuquay-Varina! Perfect for a girls' night out, birthday celebration, or just a unique fitness experience, this exclusive session will have you stretching, strengthening, and sculpting in style.
1 Free Summer Camp at CC and Co. Dance Complex item
1 Free Summer Camp at CC and Co. Dance Complex
$129

Starting bid

Give your child the gift of movement and creativity with a summer camp at CC & Co. Dance Complex! From dance and tumbling to fun activities and new friendships, this camp is perfect for dancers of all levels.
Taste the Town item
Taste the Town
$49

Starting bid

The Taste The Town Bundle includes: - $50 a'Verde Gift Card - $20 Little Blue Bakehouse Gift Card and 1 Dozen Macarons - $25 Arepa Culture Gift Card - 3 8oz bags of Durham Toffee
Fine Dining and Fun Bites item
Fine Dining and Fun Bites
$79

Starting bid

The Fine Dining and Fun Bites Bundles includes: - $100 Gift Card to Second Empire Restaurant - $100 Gift Card to Cowfish
Family Fun and Shine item
Family Fun and Shine
$59

Starting bid

The Family Fun and Shine Bundle includes: - 1 Family Admission Pass to Marbles Kids Museum - A 5 Class Membership to The Bunny Hive - $25 Gift Card to Edge Car Wash
Family Day Out item
Family Day Out
$59

Starting bid

The Family Day Out Bundles includes: - 4 Lux Box Tickets and 4 Popcorn Passes to Paragon Theaters - 1 Month Membership to Bumble Brews Play Cafe - $25 Gift Card to Edge Car Wash
Style and Sparkle item
Style and Sparkle
$119

Starting bid

The Style and Sparkle Bundle includes: - A Kendra Scott Necklace - $25 Gift Card to Apricot Lane Boutique - Butterfly Earrings and Charm and a $50 Gift Card to Jenni K Jewelry
Yoga, Bloom, and Bliss item
Yoga, Bloom, and Bliss
$99

Starting bid

The Yoga, Bloom, and Bliss Bundles includes: - $150 Gift Card to Gorgana Jewelry - 2 Metal Stamping Workshops at Adventures in Bloom - Victory Power Yoga
Axe and Relax item
Axe and Relax
$149

Starting bid

The Axe and Relax Bundle Includes: - $200 Gift Card to Inner Beast Hatchet House - Gift Card to Church Spirits and Cocktails of Clayton
A Night Out in Raleigh item
A Night Out in Raleigh
$59

Starting bid

A Night Out in Raleigh Bundle includes: - $50 Gift Card to Raleigh Beer Garden - $25 Gift Card to The Brass Tap - $25 Gift Card to Edge Car Wash - Signed Hurricanes Hockey Puck
Dental Care Basket from Chapman Dentistry item
Dental Care Basket from Chapman Dentistry
$79

Starting bid

The Dental Care Basket provided by Chapman Implant and Comprehensive Dentistry includes a Waterpik waterflosser, an Oral-B toothbrush, and so much more!
Mackenzie-Childs: Tea Time Treasurers item
Mackenzie-Childs: Tea Time Treasurers
$89

Starting bid

This Mackenzie-Childs Mocha 2-Quart Tea Kettle is a stunning blend of elegance and functionality. Featuring a unique hand-painted pattern in warm mocha tones, it adds a touch of charm to any kitchen!
Tulip Etched Vintage Tea Set item
Tulip Etched Vintage Tea Set
$199

Starting bid

This charming vintage tea set features delicate tulip etchings, adding elegance to any tea time. Perfect for collectors or those who love a touch of nostalgia with their afternoon tea!
DeeTox Skin and Laser $500 Gift Card item
DeeTox Skin and Laser $500 Gift Card
$159

Starting bid

Pamper yourself with a $500 gift card to Deetox Skin & Laser in Chapel Hill! Whether you're looking for advanced skincare treatments, laser services, or rejuvenating facials, this premier med spa offers expert care to help you look and feel your best. Treat yourself or a loved one to the ultimate self-care experience.

