Krispy Kreme Digital Dozen Donuts

🍩 Attention Donut Lovers! 🍩

Are you ready to indulge in a sweet treat while supporting a great cause?

With Digital Dozens, you can now purchase Original Glazed dozens online and contribute to our community's initiatives from the comfort of your own home. Simply place your order, receive a unique redemption code via email, and then savor the delight of Krispy Kreme donuts in-store.

Spread the joy of these mouthwatering treats while making a positive impact in our community. Join us in embracing the convenience of Digital Dozens and let's make a difference together, one delectable donut at a time!

Indulge for a cause today! 🎉

Damascus Elementary School PTA









🍩 ¡Atención Amantes de los Donuts! 🍩

¿Estás listo para deleitarte con un dulce mientras apoyas una gran causa?

Con Digital Dozens, ahora puedes comprar docenas de Original Glazed en línea y contribuir a las iniciativas de nuestra comunidad desde la comodidad de tu hogar. Simplemente haz tu pedido, recibe un código de redención único por correo electrónico y luego disfruta del deleite de los donuts Krispy Kreme en la tienda.

Difunde la alegría de estos tentadores manjares mientras generas un impacto positivo en nuestra comunidad. Únete a nosotros en aprovechar la conveniencia de Digital Dozens y hagamos la diferencia juntos, ¡un delicioso donut a la vez!

¡Disfruta por una causa hoy! 🎉

PTA de la Escuela Primaria Damascus