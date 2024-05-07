Ukrainian School Vyriy 2024-2025

Це щорічний внесок, який бронює місце в школі для вашої дитини на наступний навчальний рік. Це також обов'язковий внесок, коли ви вперше реєструєте дитину.
Родини, які вже залучені до школи, здійснюють оплату резервації у травні, а нові учасники - одразу після підтвердження реєстрації від організаційного комітету школи.
Внесок на навчання однієї дитини (за 1 семестер)
$250
Внесок за перший семестр до 10 вересня 2024
Внесок за другий семестр до 1 лютого 2025
Внесок на навчання однієї дитини (за навчальний рік)
$500
Внесок за рік навчання до 10 вересня 2024
Внесок на навчання однієї дитини та гуртки (за 1 семестр)
$375
Внесок за перший семестр до 10 вересня 2024
Внесок за другий семестр до 1 лютого 2025
Внесок на навчання та гуртки 1 дитини (за навчальний рік)