Ukrainian School Vyriy 2024-2025

Це щорічний внесок, який бронює місце в школі для вашої дитини на наступний навчальний рік. Це також обов'язковий внесок, коли ви вперше реєструєте дитину. Родини, які вже залучені до школи, здійснюють оплату резервації у травні, а нові учасники - одразу після підтвердження реєстрації від організаційного комітету школи.

