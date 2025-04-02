Become a Member

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About the memberships
Valid until July 3, 2027
Membership includes benefits and free admission for one person, for one year.
Valid until July 3, 2027
Membership Includes benefits and free admission for 2 people, for one year.
Valid until July 3, 2027
Membership Includes benefits and free admission for 4 people, for one year.
Valid until July 3, 2027
Membership Includes benefits and free admission for 8 people, for one year. Additional benefits include 2 extra one-time use guest passes; a 20% Museum Store discount; a complimentary private group tour for up to 10 people ($200 value); a complimentary Companion Membership to give as a gift ($70 value); a complimentary custom Rosson House mug.
Valid until July 3, 2027
Membership Includes admission for 2 people per visit, for one year. Additional benefits include 8 extra one-time use guest passes; a complimentary private group tour for up to 10 people ($200 value); opportunities to table at events for free.
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