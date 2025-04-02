The Square PHX

Offered by

The Square PHX

About the memberships

Become a Member

Individual
$40

Valid until July 3, 2027

Membership includes benefits and free admission for one person, for one year.

Companion
$70

Valid until July 3, 2027

Membership Includes benefits and free admission for 2 people, for one year.

Group
$140

Valid until July 3, 2027

Membership Includes benefits and free admission for 4 people, for one year.

Steward
$500

Valid until July 3, 2027

Membership Includes benefits and free admission for 8 people, for one year. Additional benefits include 2 extra one-time use guest passes; a 20% Museum Store discount; a complimentary private group tour for up to 10 people ($200 value); a complimentary Companion Membership to give as a gift ($70 value); a complimentary custom Rosson House mug.

Business / Organizational Partners
$300

Valid until July 3, 2027

Membership Includes admission for 2 people per visit, for one year. Additional benefits include 8 extra one-time use guest passes; a complimentary private group tour for up to 10 people ($200 value); opportunities to table at events for free.

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