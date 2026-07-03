Hosted by

MinuteCon

About this event

Become A MinuteCon Sponsor

50 Broadway

Cambridge, MA 02142, USA

Platinum Sponsor
$15,000

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

Gold Sponsor
$11,000

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

Silver Sponsor
$8,000

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

Individual Sponsor
$1,775

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

Lanyard / Coffee Sponsor
$2,500

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

After Party Sponsor
$20,000

Visit https://minutecon.org/sponsors/ and download our sponsorship prospectus for full details on sponsorship levels.

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