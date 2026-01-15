Washington High School Lacrosse Booster Club

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Washington High School Lacrosse Booster Club

About the memberships

SPONSOR: Booker T. Washington High School Lacrosse

PLATINUM Sponsor 💎
$1,500

Valid until March 25, 2027

In Appreciation:

• Large logo on signage (displayed all season)

• Social media & website recognition

• Small logo on printed materials (e.g., programs)

• Team plaque

GOLD Sponsor🥇
$500

Valid until March 25, 2027

• Medium logo on signage (displayed all season)

• Social media & website recognition

• Small logo on printed materials (e.g., programs)

• Team plaque

SILVER Sponsor🥈
$300

Valid until March 25, 2027

In Appreciation:

• Small logo on signage (displayed all season)

• Social media & website recognition

• Small logo on printed materials (e.g., programs)

• Team plaque

BRONZE Sponsor🥉
$150

Valid until March 25, 2027

In Appreciation:

• Small logo on signage (displayed all season)

• Social media & website recognition

• Small logo on printed materials (e.g., programs)

Individual Player Sponsor – Any Amount ❤️
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Valid until March 25, 2027

There is no public recognition for individual player sponsorship — just a player’s sincere gratitude.

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