Become a SPONSOR for 2026 Strut Your Mutt 1 Mile Wag Walk!!

303 H G Mosley Pkwy

Longview, TX 75604, USA

Silver PAW Sponsorship
$100

Name listing on social media, 1 registration/event tee

Gold PAW Sponsorship
$300

Name listing on social media, name listing on SYM T-shirt back, and 3 registration/event tees

Platinum PAW Sponsorship
$500

Name/Logo listing on print, social media, SYM T-Shirt back, 5 Registrations/Event Tees, 5 Mimosa/Juice Bar Tickets (for day of Event)

Best in PAW Sponsorship
$1,000

SIZABLE Name/Logo listing on print, social media, SYM T-shirt back, 8 registrations/Event Tees, 8 mimosa/juice bar tickets (for day of event)

TOP PAW Sponsorship
$2,000

Event/sponsor banner for place of business, MOST PROMINENT Name/Logo on print, social media, SYM T-shirt back, 12 registrations/Tees, 12 mimosa/juice bar tickets (for day of event)

