Become a sponsor for Metro Atlanta Dance

Platinum Season Sponsor
$5,000

rate.xLeft

Platinum 2025-2026 Season Sponsorship includes:

  • Logo on front page of website and posted in the studio
  • 4 Social Media Shoutouts
  • Custom spoken advertisement at all performances for all shows
  • Full page ad in all show programs
  • Slide in all show presentations
Gold Season Sponsor
$2,500

rate.xLeft

Gold 2025-2026 Season Sponsorship includes:

  • Logo on front page of website and posted in the studio
  • 4 Social Media Shoutouts
  • Sponsor mention at all performances for all shows
  • Half page ad in all show programs
  • Slide in all show presentations
Silver Season Sponsor
$1,000

rate.xLeft

Silver 2025-2026 Season Sponsorship includes:

  • Logo on front page of website and posted in the studio
  • 4 Social Media Shoutouts
  • Sponsor mention at performances for all shows
  • Quarter page ad in all show programs
  • Slide in all show presentations
Platinum Nutcracker Sponsor
$2,000

rate.xLeft

Platinum Nutcracker Sponsorship includes:

  • Social Media Shoutout
  • Custom spoken advertisement at all performances for Nutcracker
  • Full page ad in Nutcracker show program
  • Slide in Nutcracker show presentation
Gold Nutcracker Sponsor
$1,000

rate.xLeft

Gold Nutcracker Sponsorship includes:

  • Social Media Shoutout
  • Sponsor mention at all performances for Nutcracker
  • Half page ad in Nutcracker show program
  • Slide in Nutcracker show presentation
Silver Nutcracker Sponsor
$500

rate.xLeft

Silver Nutcracker Sponsorship includes:

  • Social Media Shoutout
  • Sponsor mention at all performances for Nutcracker
  • Quarter page ad in Nutcracker show program
  • Slide in Nutcracker show powerpoint
Bronze Nutcracker Sponsor
$250

rate.xLeft

Bronze Nutcracker Sponsorship includes:

  • Social Media Shoutout
  • Slide in Nutcracker show powerpoint
Full Page Program Ad
$175

rate.xLeft

This item is not tax-deductible.

Half Page Program Ad
$100

rate.xLeft

This item is not tax-deductible.

Quarter Page Program Ad
$50

rate.xLeft

This item is not tax-deductible.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing