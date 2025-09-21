Beginner's Series-Fall 2025 (Kids)

Beginner Series (Fall 2025)
$250

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Beginners Class series - Fall 2025 (10/11/25-12/20/25): Saturdays

3-5yo: 10am-11am

6-11yo: 11am-12pm


Batizado on 12/4-6 included ($130 value)

Must purchase uniform if participating in Batizado

Beginners 3months membership (Kids)
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Beginners Class series - Fall 2025 (10/11/25-12/20/25): Saturdays

3-5yo: 10am-11am

6-11yo: 11am-12pm


Uniform Included ($90 value)

Discount on Batizado ($55 value): Pay $75 to participate


common:zeffyTipDisclaimerTicketing