Beginning Oil Painting: Color & Composition (Spring 2026)

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Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 4/8-5/13 (6 classes).
Ages 13+
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Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 4/8-5/13 (6 classes). This option includes in-class use of the oil paints.
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