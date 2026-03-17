Community School of Music and Arts

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About this event

Beginning Oil Painting: Form & Space (Summer 2026)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

Beg. Oil Painting - Non-Members
$230

Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 8/5-8/26 (4 classes).
Ages 13+

Beg. Oil Painting - Members
$173

Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 8/5-8/26 (4 classes).
Ages 13+

Beg. Oil Painting + Paint - Non-Members
$255

Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 8/5-8/26 (4 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

Beg. Oil Painting + Paint - Members
$198

Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 8/5-8/26 (4 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

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