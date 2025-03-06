Practical ABA: Strategies for Adult Support (4 week package)
Free
(Wednesdays 6:00-7:00PM May 7-May 28)
Access to all four live seminars, Q&A session after each training, & Review guides for each topic
Payment at first session via check made out to Precision Therapy or cash
(Wednesdays 6:00-7:00PM May 7-May 28)
Access to all four live seminars, Q&A session after each training, & Review guides for each topic
Payment at first session via check made out to Precision Therapy or cash
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!