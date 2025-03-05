Behind Biloxi Blue Spring Fling Raffle 2025

A. Dinner for 2 at Mignon's
$10
Donated by Palace Casino $120 value
B. Dinner for 2 at Mignon's
$10
Donated by Palace Casino $120 value
C. Dinner for 2 at Morton's
$10
Donated by Golden Nugget $250 value
D. 1 night stay & $100 food/beverage credit
$15
Sunday-Thursday only Donated by Beau Rivage- $350 value
Add a donation for Behind Biloxi Blue Inc.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!