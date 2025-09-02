Hosted by

Belmond's Wish

About this event

Sales closed

Belmond's Wish's Silent Auction

Taylor Swift Signed Guitar item
Taylor Swift Signed Guitar
$400

Starting bid

$2500 value

Larry Bird Signed Jersey item
Larry Bird Signed Jersey
$500

Starting bid

$850 Value

Chevy Chase Signed - Caddyshack item
Chevy Chase Signed - Caddyshack
$500

Starting bid

$1500 Value

Morgan Geekie Signed Jersey item
Morgan Geekie Signed Jersey
$225

Starting bid

$475 Value

Bobby Orr Signed item
Bobby Orr Signed
$275

Starting bid

$675 Value

Scottie Scheffler Signed Facsimile Ryder Cup item
Scottie Scheffler Signed Facsimile Ryder Cup
$275

Starting bid

$650 Value

Rob Gronkowski Signed item
Rob Gronkowski Signed
$250

Starting bid

$850 Value

Mike Tyson Signed Boxing Glove item
Mike Tyson Signed Boxing Glove
$250

Starting bid

$650 Value

Kevin McHale Signed Jersey item
Kevin McHale Signed Jersey
$250

Starting bid

$600 Value

Patrice Bergeron Signed item
Patrice Bergeron Signed
$225

Starting bid

$650 Value

Charlie McAvoy Signed item
Charlie McAvoy Signed
$225

Starting bid

$650 Value

Drake Maye Signed item
Drake Maye Signed
$175

Starting bid

$500 Value

Miracle On Ice 1980 Signed Facsimile item
Miracle On Ice 1980 Signed Facsimile
$175

Starting bid

$350 Value

Mark Recchi Signed item
Mark Recchi Signed
$150

Starting bid

$450 Value

Derrick White Signed Jersey item
Derrick White Signed Jersey
$150

Starting bid

$400 Value

Kristaps Porzingis Signed Jersey item
Kristaps Porzingis Signed Jersey
$150

Starting bid

$400 Value

Lionel Messi Signed Facsimile item
Lionel Messi Signed Facsimile
$150

Starting bid

$325 Value

Rob Ninkovich Signed Jersey item
Rob Ninkovich Signed Jersey
$125

Starting bid

$400 Value

The Beatles Abby Road Signed Facsimile item
The Beatles Abby Road Signed Facsimile
$125

Starting bid

$350 Value

The Office Cast Signed Facsimile item
The Office Cast Signed Facsimile
$125

Starting bid

$350 Value

Jack Nicklaus/Arnold Palmer Signed Facsimile item
Jack Nicklaus/Arnold Palmer Signed Facsimile
$125

Starting bid

$350 Value

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!