Hosted by

Bennett PTA

About this event

Sales closed

Bennett PTA's Silent Auction

Pick-up location

2000 58th Ave S, Fargo, ND 58104, USA

Play doh # 1 item
Play doh # 1
$10

Starting bid

This Basket contains the following: Play doh rollers + cut out Play doh kitchen Play doh starters Play doh smoothie blender Valued at $30
Play-Doh #2 item
Play-Doh #2
$18

Starting bid

This basket includes the following: Play doh 4 pack Play doh Multipack x 2 Play doh Multi pack bright colors Play doh starter set kit Play doh clay and dough set 6 piece. Valued at: $59
Play-doh #3 item
Play-doh #3
$10

Starting bid

This basket includes the following: Play doh Easter eggs Play doh starters set Play doh pizza set Valued at $30
Arts and Craft #1 item
Arts and Craft #1
$15

Starting bid

This Basket contains the following: 24 crayola pencils Stencils Colored pencils Notecards Dinosaur sculpting kit Tempera paint Crayola crayons 48 pack Create your own lit bouncy ball kit 10 count assorted markers 10 count classic crayola washable markers Sketch/ mixed media 9x12 Valued at: $45
Arts & Crafts Gift Basket 2 item
Arts & Crafts Gift Basket 2
$30

Starting bid

This basket includes the following: Dinosdap lab Crayola crayons 24 pack Crayola markers 10 pack Ribbon Baking cups 25 jumbo pack 130 pack buttons Rhinestones 12 oz Wiggly eyes Winnie The Pooh buttons Facet beads 350 pieces Foam stickers Glue Metal brushes Pipe cleaners Jumbo fuzzy sticks Stencils Pencil + eraser set Colors and shapes book Valued at $80
Arts & Crafts Gift Basket # 3 item
Arts & Crafts Gift Basket # 3
$15

Starting bid

This basket includes the following: Artist palette 2 8x10 stretched canvases 3 pack canvas panels 5 x 7 6 pack canvas panels 8 x 10 12 pack oil paints 25 pieces assorted brushes Window markers Valued at: $37
Beach item
Beach
$23

Starting bid

This basket includes the following: Terminator water blaster Banana boat sunscreen Beach towel Hawaiian tropic sunscreen Sand resistant beach towel Large outdoor beach basket. Valued at $60
Ice Cream Night item
Ice Cream Night
$65

Starting bid

This basket includes the following: Ice cream storage container Ice cream bowls and spoons set of 4 Hello summer wooden sign Nestle malted milk Jeff puff bits marshmallows Jeff puff flower marshmallows Mini marshmallows Mini Oreos Gummy bears Reeses Peanut butter cups 4 pack Hersheys snack size 4 pack Kit Kat 12 pack Butterfinger bites Twix fun size 5 pack Muddy bites waffle cone snack Keebler sugar cones 2 pack of ice cream scoopers Valued at $170
Baking item
Baking
$60

Starting bid

This basket includes the following: Wilton non stick baking pan Box cake mix x 7 Canned frosting x 2 Figment tritan plastic measuring spoons Figment stainless steel cookie scoop Figment stainless steel brownie turner Figment kitchen towel Mini whisk and spoon Disney princess cook book Figment Mixing bowl set of 5 Children's aprons 2 quantity Mini muffins bites chocolate chip 1 pack Mainstay Mini muffin pan Glass baking dish with lid and carrier -Valued at $160
Pizza Night item
Pizza Night
$35

Starting bid

This basket includes the following: Pizza slice set of 6 plates Chef Boyardee pizza crust kit Curious George pizza party book Pizza memory game Pizza Pringles Pizza cheez- it Pizza cutter Pizza Seasoning Pepperoni 2 packs Pizza Straws Valued at: $104
Wellness/Self care item
Wellness/Self care
$28

Starting bid

This basket includes the following: Oversized throw color navy Bath and body works aromatherapy, lavender and vanilla Exercise dice Jump rope Yoga Pretzels( fun yoga activities) Lemon cuticle cream Burt's and bees EOS lip balm Vitamin C facial mask Sadoer facial masks x 5 Valued at: $84
Camping and Fishing item
Camping and Fishing
$60

Starting bid

This basket includes the following: Columbia outdoor blanket Multifunctional camping light Lux pro waterproof rechargeable Led lantern Hersheys smores kit Petzl head lamp First aid kit Benadryl extra strength itch gel Toaster forks Outdoor Lights Gulp Alive 1" minnow bait Various fishing lures and bait Valued at $150
Nerf item
Nerf
$25

Starting bid

This basket includes the following: Nerf elite 20 2 pack Nerf pro gelfire Nerf super mega soaker Nerf vortex aero howter Nerf Guardians of the galaxy Valued at $66
Game Night item
Game Night
$50

Starting bid

This basket includes the following: Trouble game Hover Bowling set Clue game Food fight frenzy game Old Maid Qwixx game Uno flip Melissa and Doug Catch and count fishing game Smithsonian 3D puzzle Playing card holder Valued at: $119
UND item
UND
$25

Starting bid

This basket includes the following: 3 pairs of North Dakota socks UND clear tumbler UND lanyard UND golf balls UND Logo pennant Valued at $71
Back to School item
Back to School
$38

Starting bid

This basket includes the following: School list kit Paper mate pens 6 pack Neon ruled 4 x 6 flashcards 100 count Sticker book 40 sheets Crayola colored pencils Crayola crayons Ticonderoga pencils 12 count Elmers 3 pack x 2 Elmers 6 pack Scissors fiskars x 3 Sharpie highlighters Expo markers x 4 Ultraclean crayola markers 10 pack Neon crayola crayons x 2 Twistable crayola crayons 24 count Craz-art crayons Eraser and Sharpener Owala Tumbler 16 oz -Valued at $110
Taco Night item
Taco Night
$28

Starting bid

This basket includes the following: Terrific taco game by Pete the cat Tortilla warmer x 2 Taco Bowl/ Bake your own shell Taco sign Queso cheese dip and chips Taco rack set x 2 Taco rack Valued at: $ 74
Cozy Night In item
Cozy Night In
$30

Starting bid

This basket includes the following: Crayons Thin Spaghetti Market square coffee mug Himalayan pink sea salt candle Candy topping sprinkles Pop secret caramel popcorn Chocolate chip mix Marshmallows Alfredo sauce Pop secret movie theater popcorn 10 OZ BAG OF m&ms Better homes and garden throw blanket Mainstays plush throw Home hanging sign Roald Dahl James and The giant peach book Valued at: $85
Picnic Basket 1 item
Picnic Basket 1
$15

Starting bid

This basket includes the following: Large picnic basket with cup holders Picnic blanket small / medium Lemon acrylic tumbler with straw x 2 Reusable utensils with case set of 4 Valued at $46
Picnic #2 item
Picnic #2
$13

Starting bid

This basket includes the following: Picnic blanket Hello kitti Blanket Little picnic basket Watermelon cup with lid and straw Valued at: $38
Lego item
Lego
$40

Starting bid

This basket includes the following: Zanes battle Ninjago 92 pieces Lego city police car 94 pieces 3 in 1 creator exotic parrot 253 pieces 4 lego base plates Lego city car wash 243 pieces Technic mercedes Lego creator 145 pieces Valued at $105
Teacher's Appreciation Basket item
Teacher's Appreciation Basket
$45

Starting bid

WINNER OF THIS BASKET WILL DONATE IT TO THE TEACHER OF THEIR CHOICE!! This basket includes the following: Starbucks hazelnut k cups Chenille throw Shower steamers Jumbo pompom paper clip Sticky notespolka dot mouse pad Notepad Sparkling Kiwi candle 30 oz Stanley cup Paper mate pens Milk Frother Ticonderoga pencils 50 pack colored pencils 21 pack expo markers. 1 6-pk of Crumbl cookies Assorted certificates for Dairy Queen cones & sundaes Valued at $165
NDSU item
NDSU
$70

Starting bid

This basket includes the following: NDSU towel NDSU umbrella NDSU Caps x3 NDSU Gold t shirt size small NDSU green t short size small Valued at: $190
Golf item
Golf
$42

Starting bid

This basket includes the following: Mazel Eco friendly golf tees Golf towels 3 pack Titleist 1 dozen pro v1 golf balls Golf tees wood 45 pack 2 3/4" Pride professional tee system Plastic 2 3/4 Foam golf balls 12 pack High impact Practice golf balls 12 pack Wilson boost golf balls 12 pack Hat clip with ball marker -Valued at $118
Car Wash item
Car Wash
$33

Starting bid

This basket includes the following: Rain x window wand Microfiver Wsh mitt Car care detail swabs 3 pack little trees car fresheners Signature scent Air freshener Febreze car freshener Refresh car freshener Microfiber towels x 2 Car wash sponge Reusable gloves Armor all spray and wipes Tire shine and gloss Valued at $82
Movie Night item
Movie Night
$36

Starting bid

This basket includes the following: Farkle the classic dice rolling game Goldfish extra cheddar Mike and Ike candy x 3 Swedish fish candy Sour path kids candy Root beer bottles x 2 IBC Root beer cans 10 pack 1919 Pop secret popcorn butter 3 bags Reeses pieces M and m s candies peanut butter M& M s mini + bag Popcorn disposable bags 8 pack Popcorn plastic container Large Orville popcorn 6 pack white cheddar popcorn seasoning Pokemon Throw blanket Valued at: $96
Books item
Books
$60

Starting bid

This basket includes the following: What am I animal guessing game book Quote throw blanket Book tote bag National Park Mystery series book The last mapmaker book Spy camp book Babysitter club Kristy & the walking disaster Portable nightlight Set of 10 bookmarks you can color 2 book marks with tassels Set of 5 magnetic bookmarks Vavofo Rechargeable book light Bead bookmark James and the Giant Peach book by Roald Dahl. Valued at $161
Sports item
Sports
$75

Starting bid

This basket includes the following: Salvador Logistics thermal mug Aerobie super sonic fin catch Athletic 9 inch Tee ball Glove Foam Basketball Playground cone set Propel 10 packets Lego kit Nerf ball Baseball Columbia outdoor blanket Wilson size 5 bronze series soccer ball USA Volleyball Large kickball Toss across Tic tac toe game Journey / Franklin Pickle ball set Valued at $181
Pets item
Pets
$9

Starting bid

This basket includes the following: Plush throw Bar b q chip dog toy Milk bone mini Dog fetch toy black Collapsible bowl small Valued at: $26
BBQ Basket #2 item
BBQ Basket #2
$38

Starting bid

This basket includes the following: BBQ skewer Basting brush Trial size BBQ rub Nitrile grill gloves BBQ griddle scrubber Spatula Grill tongs BBQ seasoning butt rub assorted BBQ sauce BBQ chips Kitchen towel Mini cooler Valued at $ 87
Vikings item
Vikings
$50

Starting bid

This basket includes the following: Vikings kids hat Vikings dammit doll Vikings gnome plastic decoration Vikings NFL tiki totem garden statue Vikings playing cards Vikings throw blanket Valued at $130
Summer Fun item
Summer Fun
$75

Starting bid

This basket includes the following: Bogg Bag large 3 beach towels Franklin pickleball set Foam water blasters Poolside waterproof game Beach blanket Lemons glass tumblers with straw Dino ring toss game inflatable Palm leaf float 6 ft long Valued at $196
BBQ Basket 1 item
BBQ Basket 1
$60

Starting bid

This basket includes the following: Griddle cooking set 5 piece, 2 squeeze bottles with caps, 2 spatulas, 1 wide scrapper Burger press 4 piece mason jar set with lids Marinade Tray 2 piece prep tray Grill spray bottle Grill lighter Grilling sheers BBQ grill fork watermelon ice cube tray x 2 4 piece paper plates holder bamboo skewers x2 grill basting brush x 2 BBQ griddle scrubber 6 bbq sauces Valued at $ 156
Road Trip item
Road Trip
$32

Starting bid

This basket includes the following: Usborne how to draw animals book Crayola coloring book Goldfish snacks Cheese and caramel popcorn mix Laura Ingalls farmer boy book Tom Quest The Stone Warriors book Would you rather book by Lindsey Daly Goofy Madlibs book Room essentials throw blanket M&ms and Mike and Ikes candy Crayons and holder Groove earphones & USB connector Hand sanitizer Fidget toys Valued at : $82
Coffee basket item
Coffee basket
$60

Starting bid

This basket includes the following: Bodium Milk Frother Coffee mug black MD truck centers Cold brew infused Hard chew Mocha latte flavor Christopher bean coffee caramel nut fudge grind Costa Rican Coffee Ground Coffee 12 oz Tate's chocolate chip cookies Stroop wafels(caramel waffles) Caribou Coffee whole bean medium roast 2 lb bag Starbucks 25 gift card Starbucks 10 gift card x 2 Dunkin straw topper Dunkin Donut cup charm Valued at $170
Ames Orthodontics Braces Package item
Ames Orthodontics Braces Package
$5,000

Starting bid

Certificate entitles bearer to 1 full orthodontic treatment by Dr. Matthew S. Ames or Dr. Daniel C. Peterson, Specialists in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Estimated value: $7000-$9000
Clay Your Way item
Clay Your Way
$5

Starting bid

$15 off pottery project voucher
Courts Plus item
Courts Plus
$42

Starting bid

1 month family membership to courts plus Valued at: $100
5 Don's Car Wash Certificates item
5 Don's Car Wash Certificates
$20

Starting bid

5 Free car wash certificates ($10 each) Valued at: $50
$25 Olive Garden gift certificate item
$25 Olive Garden gift certificate
$9

Starting bid

$25 Olive Garden gift certificate
$60 in Porter Creek Gift Cards item
$60 in Porter Creek Gift Cards
$20

Starting bid

3 $20 Porter Creek gift cards
Games to Go: 1 day Bouncy House Rental item
Games to Go: 1 day Bouncy House Rental
$55

Starting bid

1 day free bouncy house rental *Upgrades are available; delivery available for additional fee Valued at: $129
Crumbl Cookies #1 item
Crumbl Cookies #1
$26

Starting bid

2 6-packs of yummy Crumbl Cookies Valued at: $64
Crumbl Cookies #2 item
Crumbl Cookies #2
$10

Starting bid

1 6-pack of yummy Crumbl Cookies Valued at: $32
Crumbl Cookies #3 item
Crumbl Cookies #3
$10

Starting bid

1 6-pack of yummy Crumbl Cookies Valued at: $32
Cherry Berry Gift Pack item
Cherry Berry Gift Pack
$20

Starting bid

-$20 gift card -10 certificates for free 3oz ice cream w/6 oz purchase Valued at $50
Paradiso gift pack item
Paradiso gift pack
$9

Starting bid

-3 Paradiso dessert coupons ($4.00 each) -3 Paradiso nacho coupons ($5.50 each) Total value: $28.50
Kali Bike Helmet size SM (from Paramount Sports) #1 item
Kali Bike Helmet size SM (from Paramount Sports) #1
$20

Starting bid

-Kali Chakra Solo Bike Helmet -black -size SM (52-57 CM) -donated by Paramount Sports -Composite fusion -Polycarbonate -Dual fit Valued at: $45
Kali Bike Helmet size SM (from Paramount Sports) #2 item
Kali Bike Helmet size SM (from Paramount Sports) #2
$20

Starting bid

-Kali Chakra Solo Bike Helmet -black -size SM (52-57 CM) -donated by Paramount Sports -Composite fusion -Polycarbonate -Dual fit Valued at: $45
1 Household Family Membership item
1 Household Family Membership
$40

Starting bid

-Plains Art Museum Household Family Membership -Free reciprocal admission to over 1,000 museums in North America -Invitations to exhibitions, receptions, public programs, and events -Subscription to Museum's newsletter -10% discount in The Store, Summer Sales, and Holiday Sales -20% discount on classes, workshops, and camps -Exclusive Center for Creativity open studio rates ($35/mo. per person) Valued at $100
$20 in Scheels Gift Cards item
$20 in Scheels Gift Cards
$7

Starting bid

-2 $10 gift cards to Scheels
Wellness District $100 gift card item
Wellness District $100 gift card
$40

Starting bid

$100 gift card to the Wellness District
Skin Medica Skin Care Kit item
Skin Medica Skin Care Kit
$50

Starting bid

-facial cleanser (1oz) -Hydra Collagen Replenish & Restore Hydrator (.3 oz) -Instant Bright eye cream (.07oz) -facial massager device Valued at: $150.00
Baby Bogg Bag item
Baby Bogg Bag
$26

Starting bid

The Baby Bogg® Bag – maybe baby, but certainly not small! Measuring a healthy 15x13x5.25, it packs all the features you love from the Original Bogg® Bag into a more compact size. Perfect for individual use, this pint-sized wonder is washable, durable, and effortlessly stylish – ready for your next adventure! Valued at: $70
Valley Imports Car Detailing item
Valley Imports Car Detailing
$140

Starting bid

-vehicle reconditioning/ detailing -Estimated value: $350
Suite Shots gift card and swag item
Suite Shots gift card and swag item
Suite Shots gift card and swag
$40

Starting bid

-$50 gift card at Suite Shots -coupons for 2 free kids meals with purchase of adult meal at Suite Shots -Suite Shots fanny pack -wallet/coin purse -golf bag tee holder -pop it -bracelet Valued at: $100
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #1 item
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #1
$8

Starting bid

-5 certificates for a free cone at Dairy Queen -5 certificates for a free 5 oz. sundae at Dairy Queen Valued at: $23.00
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #2 item
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #2
$8

Starting bid

-5 certificates for a free cone at Dairy Queen -5 certificates for a free 5 oz. sundae at Dairy Queen Valued at: $23.00
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #3 item
Free Dairy Queen cone & sundae coupons #3
$18

Starting bid

-10 certificates for a free cone at Dairy Queen -10 certificates for a free 5 oz. sundae at Dairy Queen Valued at: $46.00
10 Free Dairy Queen sundae certificates item
10 Free Dairy Queen sundae certificates
$5

Starting bid

- certificates for a free 5 oz. sundae at Dairy Queen Valued at: $14.00
$25 gift card to Eckroth Music item
$25 gift card to Eckroth Music
$9

Starting bid

$25 gift card to Eckroth Music
Free music lessons at Elevate Rock School item
Free music lessons at Elevate Rock School
$75

Starting bid

-4 weeks of free music lessons -Must be a new student! Valued at: $175
Massage gift certificate at Emerson Therapeutic Massage item
Massage gift certificate at Emerson Therapeutic Massage
$32

Starting bid

1 65-minute massage Valued at $80.00
Face Foundrie focused facial item
Face Foundrie focused facial
$32

Starting bid

-gift card for a focused facial -housed in an "I really like your face" wallet pouch Valued at: $75
4 Fargo Force Tickets item
4 Fargo Force Tickets
$28

Starting bid

-4 undated tickets in the BLUE or BLACK zone to any 2024-2025 or 2025-2026 regular season Fargo Force home game Valued at: $60-80
2 Rounds of Golf at Rose Creek Golf Course item
2 Rounds of Golf at Rose Creek Golf Course
$38

Starting bid

-2 certificates -each certificate is for 1 round of golf at Rose Creek Valued at: $86.00
2 Redhawks Game Tickets item
2 Redhawks Game Tickets item
2 Redhawks Game Tickets
$12

Starting bid

-2 '25 Regular Season game tickets Valued at: $32.00
MJ Capelli Hair and Body products set item
MJ Capelli Hair and Body products set item
MJ Capelli Hair and Body products set
$45

Starting bid

Hair & body products set -All products contained in a make-up bag, including: -2 Hempz Bare Body scented body moisturizers -DesignMe dry texture spray -Moroccan oil Color depositing mask -DesignMe Character volume set consisting of volumizing shampoo + conditioner + volumizing treatment whip Valued at: $100
Scherling Picture Package Voucher #1 item
Scherling Picture Package Voucher #1
$16

Starting bid

-Good for 1 complimentary picture package from Scherling Photography Valued at $40
Scherling Picture Package Voucher #2 item
Scherling Picture Package Voucher #2
$16

Starting bid

-Good for 1 complimentary picture package from Scherling Photography Valued at $40
Scherling Picture Package Voucher #3 item
Scherling Picture Package Voucher #3
$16

Starting bid

-Good for 1 complimentary picture package from Scherling Photography Valued at $40
Scherling Picture Package Voucher #4 item
Scherling Picture Package Voucher #4
$16

Starting bid

-Good for 1 complimentary picture package from Scherling Photography Valued at $40
Scherling Picture Package Voucher #5 item
Scherling Picture Package Voucher #5
$16

Starting bid

-Good for 1 complimentary picture package from Scherling Photography Valued at $40
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #1 item
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #1
$9

Starting bid

-2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone Valued at: $24.00
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #2 item
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #2
$9

Starting bid

-2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone Valued at: $24.00
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #3 item
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #3
$9

Starting bid

-2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone Valued at: $24.00
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #4 item
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #4
$9

Starting bid

-2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone Valued at: $24.00
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #5 item
2 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone #5
$18

Starting bid

-4 Tickets for 60-minutes of jumping at Skyzone Valued at: $48.00
1 month of Ninja classes at TNT #1 item
1 month of Ninja classes at TNT #1
$32

Starting bid

-1 month of Ninja classes at TNT -Ninja class inlcudes strength building activities . Children learn multiple techniques to get over, under, and around obstacles. In addition, participants work on getting through the courses faster and more efficiently. Coaches demonstrate skills and provide tips as needed. Valued at: $80
1 month of Ninja classes at TNT #2 item
1 month of Ninja classes at TNT #2
$32

Starting bid

-1 month of Ninja classes at TNT -Ninja class inlcudes strength building activities . Children learn multiple techniques to get over, under, and around obstacles. In addition, participants work on getting through the courses faster and more efficiently. Coaches demonstrate skills and provide tips as needed. Valued at: $80
1 month of gymnastics classes at TNT #1 item
1 month of gymnastics classes at TNT #1
$30

Starting bid

-1 month of gymnastics classes at TNT Valued at: $76
1 month of gymnastics classes at TNT #2 item
1 month of gymnastics classes at TNT #2
$30

Starting bid

-1 month of gymnastics classes at TNT Valued at: $76
Oral Care gift set by We Ortho item
Oral Care gift set by We Ortho item
Oral Care gift set by We Ortho
$36

Starting bid

-Bag of 30 flossers -Moana electric toothbrush -waterpik water flosser Valued at: $88
2025 -2026 Minnesota Timberwolves Tickets item
2025 -2026 Minnesota Timberwolves Tickets
$80

Starting bid

1 Pair of Minnesota Timberwolves Tickets for the 2025-2026 Regular Season (Section 116)** ** Auction winner may select tickets to any Minnesota Timberwolves home regular season game during the 2025-2026 season (BOSTON CELTICS GAME EXCLUDED). The auction winner and donor will coordinate game selection and ticket exchange in September 2025, once the NBA schedule has been announced and Timberwolves tickets have been released to season ticket holders. The auction winner will receive two tickets, seated together, in section 116 of the lower seating bowl. MINIMUM value: $200
MN Timberwolves Swag Gift Basket, including autographed pic item
MN Timberwolves Swag Gift Basket, including autographed pic
$60

Starting bid

Timberwolves Prize Basket includes the following: - 1 Naz Reid Bobblehead - 1 Donte DiVincenzo autographed photo - 1 Timberwolves pullover hooded sweatshirt (size L) - 1 Timberwolves Lapel Pin - 1 Timberwolves pocket-sized notepad - 1 deck of playing cards - 1 Timberwolves rally towel -2 basketball nylon drawstring bags each with a pair of bball wrist sweatbands, bball key chain, bball water bottle stickers & bball squish ball (no Timberwolves emblem on these items) -several of these items cannot be purchased in stores! Estimated value: minimum $150
Bag of espresso and coffee mug from Benedict's item
Bag of espresso and coffee mug from Benedict's
$8

Starting bid

-12 oz bag of organic fair trade espresso from Benedict's Morning Heroes -coffee from Benedict's Morning Heroes Valued at: $22
Dinner & Fun at Pizza Ranch item
Dinner & Fun at Pizza Ranch
$12

Starting bid

-2 $10 gift cards at Pizza Ranch -2 $5 Fun Zone fun cards
$25 Red Lobster Gift card #1 item
$25 Red Lobster Gift card #1
$10

Starting bid

$25 Red Lobster Gift card
$50 Red Lobster Gift card #2 item
$50 Red Lobster Gift card #2
$20

Starting bid

$50 Red Lobster Gift card
Size M Blackfish UPF Sun Shirt #1 (Red) item
Size M Blackfish UPF Sun Shirt #1 (Red)
$24

Starting bid

Item# 14915 BlackFish BF Angler Hood Color: Fin Red Size- Adult M (runs large) Retails: $60
Size M Blackfish UPF Sun Shirt #2 (Grey) item
Size M Blackfish UPF Sun Shirt #2 (Grey)
$20

Starting bid

Item# 14219 Blackfish Guide Hood Color: Grey Size: Adult M Retails: $50
Size Youth XL Blackfish UPF Sun Shirt #3 (Volt) item
Size Youth XL Blackfish UPF Sun Shirt #3 (Volt)
$15

Starting bid

Item# 16458 BF Guide Hood Prym1 Color: Volt Size: Youth XL Retails: $40
Size Youth XL Blackfish UPF Sun Shirt #4 (PRYM1) item
Size Youth XL Blackfish UPF Sun Shirt #4 (PRYM1)
$10

Starting bid

Item# 16413 BF Guide LS Color: PRYM1 Shore Size: Youth XL Retails: $30
North Dakota Elite Birthday Party Package item
North Dakota Elite Birthday Party Package
$120

Starting bid

-1 free birthday party package -pick any package you'd like, up to $300 -This large gym space in South Fargo offer the perfect space for 2 bounce houses and a laser tag arena -choose between a 90-minute or 120 minutes duration -hosts bring their own food for the party -ND Elite (SM) t-shirt included (valued at $15)
Wurst Bier Hall $25 gift card item
Wurst Bier Hall $25 gift card
$10

Starting bid

Wurst Bier Hall $25 gift card
Tommy's Express 1-month of Unlimited Car Washes #1 item
Tommy's Express 1-month of Unlimited Car Washes #1
$25

Starting bid

-certificate for 1-month of unlimited car washes -1 detail kit for windows and exterior -4 car air fresheners -Valued at: $61
Tommy's Express 1-month of Unlimited Car Washes #2 item
Tommy's Express 1-month of Unlimited Car Washes #2
$25

Starting bid

-certificate for 1-month of unlimited car washes -1 detail kit for windows and exterior -4 car air fresheners -Valued at: $61
Art and Learn item
Art and Learn
$28

Starting bid

This basket contains: 2 indoor boomerangs Five crowns game Iota tiny game Card games Lobster dice game -Valued at $72
Nothing Bundt Cakes item
Nothing Bundt Cakes
$26

Starting bid

1 dozen bundtinis 1 swing tumbler cup -Valued at $ 65.00
$ 25 Rock Star Pizza Factory Gift Card item
$ 25 Rock Star Pizza Factory Gift Card
$10

Starting bid

Pizza Gift Card -Valued at $25.
$100 Hornbacher's Gift Card item
$100 Hornbacher's Gift Card
$35

Starting bid

Valued at $100 Hornbacher's gift card.
Gate City Bank item
Gate City Bank
$15

Starting bid

This Basket contains: 1 Pink tumbler 1 blue plastic tumbler 1 Coffee mug Sealy Sunrise Alarm Clock Valued at $40
Coffee Basket sponsored by Melissa Nelson, Beyond Realty item
Coffee Basket sponsored by Melissa Nelson, Beyond Realty
$20

Starting bid

Candle Caribou Coffee x 2 Piruotte sticks Favorite day cookies Milano cookies Ghirardelli chocolate squares Valued at $50
American Gold Gymnastics Gift Certificate 1 month free. item
American Gold Gymnastics Gift Certificate 1 month free.
$28

Starting bid

1 free month of Gymnastics -Valued at $74
Hilton Garden Inn/Kaj Hospitality item
Hilton Garden Inn/Kaj Hospitality
$55

Starting bid

Hilton Garden Inn, Four Points- One Night Stay Valid at Fargo locations only! Valued at $140
Luther Auto bags and accessories #1 item
Luther Auto bags and accessories #1
$30

Starting bid

Phone holder Febreze car freshener 3 Windows ice scrappers Earbuds Sweatshirt throw Puma duffel bag Koozie Valued at: 75
Luther Auto bags and accessories #2 item
Luther Auto bags and accessories #2
$30

Starting bid

Phone holder Febreze car freshener 3 Windows ice scrappers Earbuds Sweatshirt throw Puma duffel bag Koozie Valued at: 75
Applebees # 1 item
Applebees # 1
$3

Starting bid

$10 off your purchase Please note that It expires May 31, 2025
Applebees #2 item
Applebees #2
$3

Starting bid

$10 off your purchase Please note that It expires May 31, 2025!!
Applebees # 3 item
Applebees # 3
$5

Starting bid

2 certificates for $10 off your purchase Please note that It expires May 31, 2025!! Valued at $20
Applebees # 4 item
Applebees # 4
$5

Starting bid

2 certificates for $10 off your purchase Please note that It expires May 31, 2025!! Valued at $20
Used Book Basket item
Used Book Basket
$2

Starting bid

Various titles include: "The Pigeon Needs a Bath" "A Good Horse" "Far from Fair" Valued at: $50
1 free MONTH of Cold plunges and Saunas at Immersion item
1 free MONTH of Cold plunges and Saunas at Immersion
$35

Starting bid

Just added!! A WHOLE MONTH of unlimited cold plunge and sauna sessions at Immersion! Valued at $85

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!