Berkot's Charitable Golf Outing 2026

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About this event
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Contest Hole Sponsorship Sign
VIP Reserved Parking
Breakfast, Lunch & Give-Aways
Complimentary Foursome
Prominent Logo on Every Golf Cart
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Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways
Complimentary Foursome
Breakfast, Lunch, Cocktail Sponsorship Sign
Tee/Green Sponsorship Sign
Logo on Event Program
Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways
Complimentary Foursome
Tee/Green Sponsorship Sign
Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways
Complimentary Foursome
Breakfast, Cocktails, Lunch & Give-Aways
Individual Golf
Logo On Green/Tee Sign
GOLF TICKET NOT INCLUDED
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