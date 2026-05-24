Berkots Charitable Foundation

Hosted by

Berkots Charitable Foundation

About this event

Berkot's Charitable Golf Outing 2026

601 Prestwick Dr

Frankfort, IL 60423, USA

Masters Sponsorship
$15,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Prominent Logo on Registration Banner & Event Programs

Contest Hole Sponsorship Sign

VIP Reserved Parking

Breakfast, Lunch & Give-Aways

Complimentary Foursome

Ace Sponsorship
$7,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Prominent Logo on Every Golf Cart

Logo on Event Program

Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways

Complimentary Foursome

Birdie Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Breakfast, Lunch, Cocktail Sponsorship Sign

Tee/Green Sponsorship Sign

Logo on Event Program

Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways

Complimentary Foursome

Par Sponsorship
$3,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Tee/Green Sponsorship Sign

Breakfast, Cocktails, Lunch & Giveaways

Complimentary Foursome

Individual Golf Sponsorship
$950

Breakfast, Cocktails, Lunch & Give-Aways

Individual Golf


Tee/Green Sponsorship ONLY
$500

Logo On Green/Tee Sign

GOLF TICKET NOT INCLUDED

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