Bert’s Bash 20th anniversary tile at Cool Creations PB
$20
Take your proof of purchase to Cool Creations PB to create your own 20th anniversary tile!
Hours are subject to change due to events.
Current Open Studio Hours:
Monday: 3pm - 9pm
Tuesday: 12pm - 8pm
Wednesday: 12pm - 9pm
Thursday: 12pm - 8pm
Friday: 1pm - 6pm
Saturday: 10am - 6pm
Sunday: 11am - 6pm
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!