Bert’s Bash 20th anniversary tile

2175 Proctor Valley Rd

Chula Vista, CA 91914, USA

Bert’s Bash 20th anniversary tile at Cool Creations PB
$20
Take your proof of purchase to Cool Creations PB to create your own 20th anniversary tile! Hours are subject to change due to events. ​ Current Open Studio Hours: Monday: 3pm - 9pm Tuesday: 12pm - 8pm Wednesday: 12pm - 9pm Thursday: 12pm - 8pm Friday: 1pm - 6pm Saturday: 10am - 6pm Sunday: 11am - 6pm

