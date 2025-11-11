A Night at The Oscars - Voting Page

Hosted by
#1 Eva Angelica Stratton and Gray Matter
$5 per vote
#2 Eddie Broadway & Kristofer Inez Onyx
$5 per vote
#3 Taylor Rene & Regi
$5 per vote
#4 Ben Havoc, Justin Cider, Kaylah
$5 per vote
#1 Bunkhouse
$5 per vote
#2 Kobalt
$5 per vote
#3 The Rock
$5 per vote
#4 Stacy's @ Melrose
$5 per vote
#1 Bear at The Rock
$5 per vote
#2 Alex at Kobalt
$5 per vote
#3 Kelly at Kobalt
$5 per vote
#4 Rachel at Kobalt
$5 per vote
#1 Follies
$5 per vote
#2 Visionaries
$5 per vote
#3 The Queer Arcana
$5 per vote
#4 4Some Review
$5 per vote
#1 Bennadiction
$5 per vote
#2 Madam Payne
$5 per vote
#3 Tana Thee Supreme
$5 per vote
#4 Navi Ho
$5 per vote
#1 Ripple PHX
$5 per vote
#2 Aunt Rita’s
$5 per vote
#3 The Queer Center
$5 per vote
#4 Imperial Court of Arizona
$5 per vote
#1 Pup Zeus
$5 per vote
#2 Pup X
$5 per vote
#3 Pup Orion
$5 per vote
#4 Pup Rex
$5 per vote
#1 Boy Alex
$5 per vote
#2 Brooklyn D. DeMornay
$5 per vote
#3 Ben Calderon -Mr. Anvil Phx 2025
$5 per vote
#4 Matthew Moody
$5 per vote
#1 DJ YesJess - Stacy's
$5 per vote
#2 DJ Luis - The Rock
$5 per vote
#3 DJ Honey Tea
$5 per vote
#4 DJ Matt Moody
$5 per vote
#1 Hayden Burgess
$5 per vote
#2 Masquerade
$5 per vote
#3 Stella Kowalczyk
$5 per vote
#4 Jai Skyy
$5 per vote
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!