Best Of Awards Silent Auction

975 N Main St suite a, Frankenmuth, MI 48734, USA

Yeti Time! item
Yeti Time!
$100

Starting bid

A "Roadie 24" Miller Light Yeti Cooler (holds 18, 12 Oz cans) from John P O'Sullivan! Also includes a case of Miller Light beer!
5 Heart Earthworm Farm! item
5 Heart Earthworm Farm!
$25

Starting bid

Garden basket including 10 ft wildflower garden growing blanket, Fiskar pruning snips, 1 quart premium worm castings, gummy worms, grow your own lavender kit and cute little garden frog decoration all courtesy of 5 Heart Earthworm Farm!
Saginaw Spirit Merch! item
Saginaw Spirit Merch!
$20

Starting bid

A package that includes Saginaw Spirit gear (a Memorial Cup Champions t-shirt size, a quarter zip, baseball cap) from the Saginaw Spirit and a $50 Visa gift card courtesy of 7-Eleven Birch Run!
Birch Run Speedway #2 item
Birch Run Speedway #2
$10

Starting bid

2 passes to Birch Run Speedway & Event Center & swag.
Breath Easy - Salt & Scents for Pure Relaxation! item
Breath Easy - Salt & Scents for Pure Relaxation!
$70

Starting bid

Diffuse and salt your stress away with this package from Healthy Habitz! It includes one (1) Salt Booth Halo Therapy session and a Young Living essential oil ultrasonic diffuser with 3 essential oils - Raven, One Heart & Bergamot.
Starbucks, Scoops & Stories #1 item
Starbucks, Scoops & Stories #1
$10

Starting bid

Starbucks Italian roast coffee and a mermaid tumbler from Starbucks Birch Run! Also includes 3 scoops Goal Post Ice Cream and 2 books courtesy of Fleschner Memorial Library.
Bird Lover! item
Bird Lover!
$20

Starting bid

North States Village Collection Large Log Cabin Birdfeeder and 20 Lb. bag of wild bird seed, courtesy of Schmitzer Hardware! 2 adult and 2 child passes to Wilderness Trails Zoo!
Charcuterie Kit item
Charcuterie Kit
$20

Starting bid

Granite serving platter and a summer sausage stick courtesy of Bernthal's! Also included are 2 adult & 2 child passes courtesy of Wilderness Trails Zoo!
Grill Master! item
Grill Master!
$80

Starting bid

A summer BBQ package that includes a 22-inch Tabletop Blackstone Griddle and a gift certificate courtesy of Don's Foodland for hot dogs, bratwurst, hot dog buns, potato chips, 12-pack of pop and a bag of ice!
Detroit Motor City Date Night! item
Detroit Motor City Date Night!
$100

Starting bid

Stay & Play with the Tigers! A one (1) night stay at Motor City Casino and Hotel in a deluxe room (exp 12/31/25), 2 Detroit Tigers digital tickets for the Tue, April 08 • 06:40pm game at Comerica Park, 2 autographed pictures (Casey Mize & Lance Parrish). Also included is a Detroit Tigers tumbler from biggby coffee Bridgeport!
Blooms & Quilts! item
Blooms & Quilts!
$30

Starting bid

Get ready for spring with this beautiful handmade Mailbox Barn Quilt donated by Urbanowski Farms and a $25 gift card from Abele's Greenhouse!
Experience Grand Rapids! item
Experience Grand Rapids!
$100

Starting bid

A canvas tote full of Grand Rapids goodies! Beer City t-shirt, cup, bottle opener, growler, dog biscuits, koozies with Beer City beer. $100 gift card to HopCat and a $100 gift card to Gilmore Restaurants!
Milwaukee Bucs Jersey! item
Milwaukee Bucs Jersey!
$60

Starting bid

Autographed Giannis Antetokounmpo jersey of the Milwaukee Bucs basketball team, thank you The Stadium!
Starbucks, Scoops & Stories #2 item
Starbucks, Scoops & Stories #2
$10

Starting bid

Starbucks Pikes place roast and a multicolor tumbler courtesy of Starbucks Birch Run, 2 scoops of ice cream from Goal Post Pizza and 3 books from Fleschner Memorial Library - Letters of Wisdom, 3 Inch Teeth and The Making of Another Motion picture Masterpiece.
Bronner's Christmas Ornaments item
Bronner's Christmas Ornaments
$40

Starting bid

Christmas gift box from Bronner's Christmas Wonderland, $40 gift card to Wang's Bistro & $20 gift card to MI Pot & Korean BBQ!
Tee off at Timbers! item
Tee off at Timbers!
$100

Starting bid

You will be ready to hit the course with this awesome golf package from Timber's Golf Club! Four (4) rounds of golf with cart, Bridgestone stand golf bag, 2 boxes of Bridgestone E12 golf balls, tees and a Timber's golf towel!
Diamond Art! item
Diamond Art!
$20

Starting bid

ARTDOT A3 LED Light Pad for Diamond Painting, USB Powered Light Board Kit, Adjustable Brightness with Diamond Painting Tools Detachable Stand and Clips! Also includes 2 spring floral diamond paintings from Gail McDonald! AND a $25 Visa gift card!
Office Essentials item
Office Essentials
$30

Starting bid

An office supply essential bundle courtesy of McDaniel Business Supply! 30 rolls of paper towel, 60 rolls of bath tissue and a 5000-sheet box of 20 Lb. copy paper!
Frankenmuth Oktoberfest item
Frankenmuth Oktoberfest
$15

Starting bid

Tickets to Frankenmuth Oktoberfest and $40 gift card to Wang's Bistro.
Outdoor Adventures! #1 item
Outdoor Adventures! #1
$20

Starting bid

An "outdoor" package that includes a family four (4) pack to Outdoor Adventure Center Detroit AND a $20 gift card to Pita Pit courtesy of Pita Pit in Birch Run
Outdoor Adventure Center! #2 item
Outdoor Adventure Center! #2
$20

Starting bid

An "outdoor" package that includes a family four (4) pack to Outdoor Adventure Center Detroit AND a $20 gift card to Pita Pit courtesy of Pita Pit in Birch Run
Par & Pizza! Jewel #1 item
Par & Pizza! Jewel #1
$80

Starting bid

A Two (2) 18-hole rounds of golf, cart and horse-drawn carriage ride between the Grand nine and Woods nine courtesy of The Grand Hotel's "The Jewel" on Mackinac Island! Expires on 10/26/25 AND a $50 gift card from B.C. Pizza in St. Ignace, MI!
Family Night with the Loons & Uno's! item
Family Night with the Loons & Uno's!
$50

Starting bid

Enjoy four (4) reserved box seat tickets for the Great Lakes Loons; valid until for any regular season home games PLUS $50 UNO's gift card courtesy of UNO's Birch Run!
Sparkle & Shine! item
Sparkle & Shine!
$40

Starting bid

A "detailing package" from Mike Young GMC for your car, truck or SUV! Inside & out!
Sparkle & Shine #2 item
Sparkle & Shine #2
$40

Starting bid

A "detailing package" from Mike Young GMC for your car, truck or SUV! Inside & out!
Get Outfront! item
Get Outfront!
$1,000

Starting bid

The bearer of this certificate is entitled to a four (4) week promotion of your business on a digital billboard courtesy of Outfront Media! (1,000,000 DDA Impressions) From Outfront Value of $5,000 (Art design Included) Expires 3/12/26 Location and Display dates are chosen by Outfront based on Available Space in the Flint Market & Subject to change. (No Political Messages, Flint Market Only)
Frankenmuth Summer fest item
Frankenmuth Summer fest
$20

Starting bid

Tickets to Summer Music Fest and a $50 gift card to enjoy at Davinci's or Poblano's.
Gas UP! item
Gas UP!
$20

Starting bid

A $50 Visa gift card from 7-Eleven!
State Rep Lunch - Matthew Bierlein item
State Rep Lunch - Matthew Bierlein
$20

Starting bid

A 3'x5' American flag flown over the State Capitol; donated by Representative Bierlein. This includes a visit and lunch with Representative at the Capitol.
MI Pot & Korean BBQ Gift Card & Pita Pit Gift card item
MI Pot & Korean BBQ Gift Card & Pita Pit Gift card
$50

Starting bid

$60 gift card to Mi Pot & Koren BBQ AND $40 gift card to Pita Pit
The Pine Run Inn item
The Pine Run Inn
$20

Starting bid

Enjoy a delicious meal from The Pine Run Inn, with this $50 gift card.
Dinner & a Wild Time! item
Dinner & a Wild Time!
$25

Starting bid

Two (2) adult & two (2) child passes to the Wilderness Trails Zoo in Birch Run and $50 to Bagger Dave's!
Dinner & a Wild Time #2 item
Dinner & a Wild Time #2
$25

Starting bid

Two (2) adult & two (2) child passes to the Wilderness Trails Zoo in Birch Run and $50 to Bagger Dave's!
John Ball Zoo item
John Ball Zoo
$30

Starting bid

Four (4) passes to John Ball Zoo in Grand Rapids, MI AND four (4) eight inch original or favorite sandwich from Jimmy John's!
Zehnder's Splash Around Package! item
Zehnder's Splash Around Package!
$200

Starting bid

An eat and sleep package at Zehnder's Splash Village Hotel & Waterpark that includes one night for four (4) in the Dragonfly Room, four (4) passes to Splash Village Waterpark, four (4) family style chicken dinners at Zehnder's Restaurant, and four (4) breakfast buffets at Elf Hollow Café. {This package is valid Sunday through Saturday, expires the January 8, 2026}
White Chocolate Raspberry Cheesecake item
White Chocolate Raspberry Cheesecake
$10

Starting bid

Delicious dessert donated by The Moose Lodge #2426. Enjoy the flavor or White Chocolate Raspberry Cheesecake.
Putt for Dough! Jewel #2 item
Putt for Dough! Jewel #2
$80

Starting bid

A Two (2) 18-hole rounds of golf, cart and horse-drawn carriage ride between the Grand nine and Woods nine courtesy of The Grand Hotel's "The Jewel" on Mackinac Island! Expires on 10/26/25 AND a $50 gift card from B.C. Pizza in St. Ignace, MI!
Wild Bird Watching item
Wild Bird Watching
$50

Starting bid

Watch your feathery friends in High Definition with this FHD Smart Bird Feeder Cam! Also includes a 10 Lb bag of Wild Birdseed courtesy of Mid-Michigan Property Management.
Perks & Adventure item
Perks & Adventure
$15

Starting bid

Brew, browse and explore! This package includes 4 passes to Dow Gardens, Biggby 12 oz salted Carmel coffee, an ombre insulated mug, a snowflake mug and canvas bag from Biggby Coffee -Bridgeport. Also, two (2) books from Fleschner Memorial Library - When I'm Dead by Hannah Morrissey and The Secret Book of Flora Lea by Patty Callahan Henry.
Bearcat Pride! item
Bearcat Pride!
$20

Starting bid

Two (2) 2025-2026 athletic event passes, good for all home games! (Excludes regional & State playoffs.) Includes game day swag!
A "Run for the Roses" item
A "Run for the Roses"
$45

Starting bid

A package courtesy of The Birch Run Rotary Club that includes a beautiful vase of roses, assorted lottery tickets and one (1) horse entry for the Run for the Roses Event!
Coffee Break item
Coffee Break
$15

Starting bid

A gift package that includes a 12 Oz bag of Pumpkin Pie coffee, a 12 Oz bag of Michigan Cherry coffee, 1 ombre insulated mug from Biggby Coffee - Bridgeport! 2 books from Fleschner Memorial Library - Homecoming by Kate Morton, The Mirror by Nora Roberts PLUS 4 rounds mini golf at Royal Oak golf center!
Kheila's Beauty Boutique item
Kheila's Beauty Boutique
$10

Starting bid

Tanning membership fee, glass tumbler, nail polish, 50% off service with Sadie, aroma therapy car diffuser, Be Strong tabletop sign.
FCU Gift Basket item
FCU Gift Basket
$10

Starting bid

Frankenmuth Credit Union basket of goodies from Bavarian Inn. This includes, noodles, jam, Beer'n Brat Mustard, chicken seasoning, assortment of tea, glass picture frame, pretzels, caramel corn, chocolate rolled wafers and FUN swag from FCU!
Panther Pride! item
Panther Pride!
$50

Starting bid

A 2025-2026 family sports season pass from Birch Run Area Schools! (Includes up to five (5) family members living under the same roof. Good for all BRHS and MGMS home sporting events, may exclude tournament games.) Includes game day swag!
Andes Chocolate Mint Cheesecake item
Andes Chocolate Mint Cheesecake
$10

Starting bid

Delicious dessert donated by The Moose Lodge #2426. Enjoy the flavor or Andes Chocolate Mint Cheesecake.
Sippin' at St. Julian item
Sippin' at St. Julian
$20

Starting bid

Wine tasting for 4 at St. Julian Winery in Frankenmuth and 2 bottles St. Julian wine - sweet red & sweet white. (Exp. 6/30/2025)
Uncle Henry Knife #1 item
Uncle Henry Knife #1
$30

Starting bid

Uncle Henry Golden Spike knife with sharpening stone and leather sheath donated by Dick Williams Gun Shop PLUS $20 Buffalo Wild Wings Gift Card!
Starbucks, Scoops & Stories #3 item
Starbucks, Scoops & Stories #3
$10

Starting bid

This package includes Starbucks coffee Veranda blend and a gold Starbucks tumbler from Starbucks of Birch Run, 2 scoops of ice cream from Goal Post Pizza and 3 books from Fleschner Memorial Library - The Secret, Holmes, Maraple and Poe, #1 Lawyer.
Granite Lazy Susan item
Granite Lazy Susan
$50

Starting bid

An eighteen inch (18') granite lazy-susan from K2 Stoneworks! **Not the Granite Lazy Susan Pictured**
Tee Time at Clio Country Club! item
Tee Time at Clio Country Club!
$60

Starting bid

A golf certificate from Clio Country Club for (4) 18- hole rounds of golf with cart!
Tee Time at Clio Country Club #2 item
Tee Time at Clio Country Club #2
$60

Starting bid

A golf certificate from Clio Country Club for (4) 18- hole rounds of golf with cart!
Bavarian Inn - Stay & Play! item
Bavarian Inn - Stay & Play!
$50

Starting bid

A one (1) night lodging in a standard or deluxe room for up to four (4) people and a family fun package that includes a large pizza, pitcher of pop, 1 lb. of fudge, four (4) mini golf passes and $20 in game play! Available any day. Exp 3/1/26
Signed Detroit Football item
Signed Detroit Football
$30

Starting bid

Signed football from Detroit Lions, Frank Ragnow.
State Capitol Flag! item
State Capitol Flag!
$10

Starting bid

A 3'x5' State of Michigan flag flown over the State Capitol in Lansing! Donated by State Senator Kevin Daley.
Collective Salon Service & Products item
Collective Salon Service & Products
$20

Starting bid

$125 color service, $35 haircut, $25 scalp detox & a basket full professional products.
Scents & Stories! item
Scents & Stories!
$10

Starting bid

A basket of goodies from Goodwill Industries of Michigan Birch Run including two (2) 14 oz Threshold brand candles, wax melts, a watch, $20 gift card and body tools. 2 books donated by Fleschner Memorial Library - James Patterson Crosshairs by James Patterson & Dirty Thirty by Janet Evanovich.
Uncle Henry Knife #2 item
Uncle Henry Knife #2
$30

Starting bid

Uncle Henry Golden Spike knife with sharpening stone and leather sheath donated by Dick Williams Gun Shop PLUS $20 Buffalo Wild Wings Gift Card!
Calm & Collected Lume! item
Calm & Collected Lume!
$35

Starting bid

A $100 gift card along with 2 hats, a t-shirt, drawstring backpack, pack of 6 hemp cones and a can of Buzzn! All compliments of Lume Cannabis Co.
Trio of Tasting! item
Trio of Tasting!
$40

Starting bid

A "Flight" of 3 wines for six (6) people from Chateau Chantal in Traverse City, MI. (Exp. on March 12, 2026) AND a $50 gift card to B.C. Pizza!
Savory Delights item
Savory Delights
$10

Starting bid

2 vouchers for a meal at Winter Village and charcuterie set
Culvers - Day at the Beach! item
Culvers - Day at the Beach!
$15

Starting bid

Have some fun in the sun! A color your own beach towel with markers, a size M button up beach shirt, koozie, sunglasses, frisbee, water bottle and canvas tote. Also includes 2 value basket meals and 3 ice cream scoop passes from Culver's of Birch Run!
BR Speedway #1 item
BR Speedway #1
$20

Starting bid

4 passes to Birch Run Speedway & Event Center & swag.
Sour Dough Basket! item
Sour Dough Basket!
$10

Starting bid

Holiday Door Hangers item
Holiday Door Hangers
$5

Starting bid

2 Holiday Door Hangers Created By Diane Ross Moody
Orginal Ary By Cheryl Hadsall item
Orginal Ary By Cheryl Hadsall
$5

Starting bid

Original Art Work Created By Cheryl Hadsall
Michigan State Flag
$5

Starting bid

The Certificate is issued to Certify that the flag was flown over the Michigan State Capital.

