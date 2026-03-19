Greater Augusta Sports Council

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Greater Augusta Sports Council

About this event

Best of the Gridiron Football Awards

3500 Walton Wy Ext

Augusta, GA 30909, USA

Reserved Table (8 seats)
$500
Individual Ticket
$60

Dinner ticket

Player/Coach Ticket
$50

Reserved for All-Area First Team players honorees and headcoach

Team Player Sponsor
$250

Covers 1 student athlete and their guest

Listed in program

2 tickets to attend banquet

Team Player Sponsor
$500

Covers 3 student athletes and their guest

Listed in program

4 tickets to attend banquet

CHAMPION Table Sponsor
$1,000

Covers 5 student athletes and their guest

Listed in program, banquet & website recognition

VIP table for 8 guests to attend banquet

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