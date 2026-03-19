Best of the Gridiron Football Awards

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Dinner ticket
Reserved for All-Area First Team players honorees and headcoach
Covers 1 student athlete and their guest
Listed in program
2 tickets to attend banquet
Covers 3 student athletes and their guest
Listed in program
4 tickets to attend banquet
Covers 5 student athletes and their guest
Listed in program, banquet & website recognition
VIP table for 8 guests to attend banquet
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