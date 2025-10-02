Hosted by

Nevada Elite Wrestling

About this event

Best of West Southern Oregon Dual Team

1 Peninger Rd

Central Point, OR 97502, USA

MS 71 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 77 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 83 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 87
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 92 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 97 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 102 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 106 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 110 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 119 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 130 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 149 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 187 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

MS 225 Dual
$150

Coaching and registration for Dual

Coaching for Individual Tournament

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!