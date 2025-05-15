Bethalto Christmas Village

Approx. 6’ wood triangle-shaped Christmas tree pre-order. Businesses, Families, Individuals, Clubs, or Groups may decorate their tree into a masterpiece. Finished decorated trees will be displayed in a designated area in Bethalto Central Park. Pickup for blank trees will be early October. Finished trees must be dropped off by November 22nd. More details to follow!

