Bethel Winter Guard
Bethel Winter Guard's 2025 Show Shirts
Juniors "Girls Just Wanna Have Fun"
$20
add
JV- "Sew it Seams"
$20
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
seeMoreDetailsMobile
add
Varsity- "Nightwatch"
$20
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
seeMoreDetailsMobile
add
Junior Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. PINK shirt with WHITE writing
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. PINK shirt with WHITE writing
seeMoreDetailsMobile
add
JV Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
seeMoreDetailsMobile
add
Varsity Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout