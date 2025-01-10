Bethel Winter Guard's 2025 Show Shirts

Juniors "Girls Just Wanna Have Fun" item
Juniors "Girls Just Wanna Have Fun"
$20
JV- "Sew it Seams" item
JV- "Sew it Seams"
$20
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
Varsity- "Nightwatch" item
Varsity- "Nightwatch"
$20
This shirt will be BLACK with WHITE writing.
Junior Guard Member Shirt item
Junior Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. PINK shirt with WHITE writing
JV Guard Member Shirt item
JV Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
Varsity Guard Member Shirt item
Varsity Guard Member Shirt
free
This shirt is for guard members only- the cost is built into dues. BLACK shirt with WHITE writing
