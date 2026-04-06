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Northern Virginia Section National Council of Negro Women Inc

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Bethune-Height Achiever – Partial Payment Plan

Bethune-Height Achievers - $300
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You may make multiple payments toward your Achiever goal. Final total must reach your selected level by July 31, 2026.

Bethune-Height Achievers - $500
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Bethune-Height Achievers - $750
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Bethune-Height Achievers - $1000
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