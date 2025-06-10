Beyond the Dream - Annual Fundraiser

8253 Ronson Rd

San Diego, CA 92111, USA

Table C - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table A - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table F - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table G - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table H - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table I - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table J - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table K - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table L - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table M - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table N - General Admission
$100

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table O - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table P - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table Q - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table S - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table T - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table U - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table V - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table W - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table X - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table Y - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table Z - General Admission
$135

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table B - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Table R - General Admission
$100

Regular entry & assigned seating, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $135

Table D - VIP Admission
$190

Premium entry with access to VIP area, Cocktail Hour, Surf & Turf Buffet Dinner, Open Bar & Beverages. AFTER AUG 3rd, PRICE IS $190

Add a donation for House Of Peru

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!