八吉祥晴雨傘｜豔陽天快手贊助贈品

為善育功德主嚴選的一款輕巧抗UV的雨傘，結合八吉祥圖案與風馬旗祈福意涵，兼具實用與祝福，並有多色可選。
寶傘｜黃金魚｜寶瓶｜蓮花｜法螺｜吉祥結｜勝利幢｜法輪
灰藍色＋淺綠傘骨。印有【語自在跨解脫咒】，26字咒語可避免自他誤跨罪過。
利潤全部捐助西雅圖本地兒童醫療。
傘骨：53X6K鐵鋁+FRP玻璃纖維骨
傘布：99.9%抗紫外線 不透光黑膠布
重量：229g士10g
收合長度：20.5cm
展開直徑：90cm
為善育功德主嚴選的一款輕巧抗UV的雨傘，結合八吉祥圖案與風馬旗祈福意涵，兼具實用與祝福，並有多色可選。
寶傘｜黃金魚｜寶瓶｜蓮花｜法螺｜吉祥結｜勝利幢｜法輪
淺紫色＋淺紫傘骨。印有【語自在跨解脫咒】，可避免自他誤跨罪過。
利潤全部捐助西雅圖本地兒童醫療。
傘骨：53X6K鐵鋁+FRP玻璃纖維骨
傘布：99.9%抗紫外線 不透光黑膠布
重量：229g士10g
收合長度：20.5cm
展開直徑：90cm
為善育功德主嚴選的一款輕巧抗UV的雨傘，結合八吉祥圖案與風馬旗祈福意涵，兼具實用與祝福，並有多色可選。
寶傘｜黃金魚｜寶瓶｜蓮花｜法螺｜吉祥結｜勝利幢｜法輪
水藍色＋淺綠傘骨。印有【語自在跨解脫咒】，可避免自他誤跨罪過。
利潤全部捐助西雅圖本地兒童醫療。
傘骨：53X6K鐵鋁+FRP玻璃纖維骨
傘布：99.9%抗紫外線 不透光黑膠布
重量：229g士10g
收合長度：20.5cm
展開直徑：90cm
