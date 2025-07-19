八吉祥晴雨傘｜豔陽天快手贊助贈品

為善育功德主嚴選的一款輕巧抗UV的雨傘，結合八吉祥圖案與風馬旗祈福意涵，兼具實用與祝福，並有多色可選。



寶傘｜黃金魚｜寶瓶｜蓮花｜法螺｜吉祥結｜勝利幢｜法輪



灰藍色＋淺綠傘骨。印有【語自在跨解脫咒】，26字咒語可避免自他誤跨罪過。





利潤全部捐助西雅圖本地兒童醫療。



傘骨：53X6K鐵鋁+FRP玻璃纖維骨

傘布：99.9%抗紫外線 不透光黑膠布

重量：229g士10g

收合長度：20.5cm

展開直徑：90cm