AHG Troop CO 0139's Shop

Troop Dues
$40
Please pay $40 per girl; this is an annual fee. We do have a cap of $120 per family. If you have more than 3 daughters in the program, select 3 for this item for the cap. These dues go directly to the Troop to help pay for the activities during Troop Meetings, Courts of Honor (handing out badges), administrative supplies, etc.
New Pathfinder Complete Package
$56.86
T-Shirt Necklace Handbook Classical Class B T-Shirt Lanyard Price = 51.69 Shipping: 5.17
Tenderheart Start-Up Package Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$132.89
Vest (red), Neckerchief (navy), AHG Neckerchief Slide, AHG Flag Patch, AHG Membership Pin, Blue Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, AHG Tenderheart & Explorer Handbook. Classical Class B T-Shirt (Red or Blue) Reach Higher Class B T-Shirt Lanyard Price = 120.81 Shipping = 12.08
Tenderheart Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$136.48
Vest (red), Neckerchief (navy), AHG Neckerchief Slide, AHG Flag Patch, AHG Membership Pin, Blue Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, AHG Tenderheart & Explorer Handbook. Classical Class B T-Shirt (Red or Blue) Reach Higher Class B T-Shirt Lanyard Price = 124.07 Shipping = 12.41
Explorer Start-Up Package Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$132.89
Vest (blue), Neckerchief (red), AHG Neckerchief Slide, AHG Flag Patch, AHG Membership Pin, Blue Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, AHG Tenderheart & Explorer Handbook. Classical Class B T-Shirt (Red or Blue) Reach Higher Class B T-Shirt Lanyard Price = 120.81 Shipping = 12.08
Explorer Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$136.48
Classical Class B T-Shirt (Red or Blue) Reach Higher Class B T-Shirt Lanyard Price = 124.07 Shipping = 12.41
Pioneer Start-Up Package Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$116.13
Pioneer / Patriot Uniform Sash, AHG Flag Patch, Membership Pin, Sash Pin, Red Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, Badge Magic Starter Kit, AHG Pioneer & Patriot Handbook. Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Lanyard Price: 105.57 Shipping: 10.56
Pioneer Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$118.72
Pioneer / Patriot Uniform Sash, AHG Flag Patch, Membership Pin, Sash Pin, Red Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, Badge Magic Starter Kit, AHG Pioneer & Patriot Handbook. Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Lanyard Price: 107.93 Shipping: 10.79
Patriots Start-Up Package Sizes (YXL)
$116.13
Pioneer / Patriot Uniform Sash, AHG Flag Patch, Membership Pin, Sash Pin, Red Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, Badge Magic Starter Kit, AHG Pioneer & Patriot Handbook. Lanyard Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 105.57 Shipping: 10.56
Patriots Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$118.72
Pioneer / Patriot Uniform Sash, AHG Flag Patch, Membership Pin, Sash Pin, Red Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, Badge Magic Starter Kit, AHG Pioneer & Patriot Handbook. Lanyard Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 107.93 Shipping: 10.79
Patriots Start-Up Package Size (A2XL)
$127.84
Pioneer / Patriot Uniform Sash, AHG Flag Patch, Membership Pin, Sash Pin, Red Troop Number Patches (qty: 4), AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white, Badge Magic Starter Kit, AHG Pioneer & Patriot Handbook. Lanyard Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 116.22 Shipping: 11.62
Adult Women's Regular Start-Up Package (AS, AM, AL, AXL)
$82.40
Adult Women's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 74.91 Shipping: 7.49
Adult Women's Dry-Wick Start-Up Order (AS, AM, AL, AXL)
$84.60
Adult Women's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 76.91 Shipping: 7.69
Adult Women's Regular Start-Up Package Sizes (A2XL)
$92.30
Adult Women's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 83.91 Shipping: 8.39
Adult Women's Dry-Wick Start-Up Package Sizes (A2XL)
$90.10
Adult Women's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 81.91 Shipping: 8.19
Adult Women's Regular Start-Up Package Sizes (A3XL)
$100
Adult Women's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 90.91 Shipping: 9.09
Adult Women's Dry-Wick Start-Up Package Sizes (A3XL)
$94.50
Adult Women's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 85.91 Shipping: 8.59
Adult Women's Regular Start-Up Package Sizes (A4XL)
$102.20
Adult Women's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 92.91 Shipping: 9.29
Adult Men's Regular Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$82.40
Adult Men's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 74.91 Shipping: 7.49
Adult Men's Dry-Wick Start-Up Package Sizes(AS, AM, AL, AXL)
$84.60
Adult Men's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 76.91 Shipping: 7.69
Adult Men's Regular Start-Up Package Sizes (A2XL)
$92.30
Adult Men's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 83.91 Shipping: 8.39
Adult Men's Dry-Wick Start-Up Package Size (A2XL)
$90.10
Adult Men's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 81.91 Shipping: 8.19
Adult Men's Regular Start-Up Package Sizes (A3XL)
$100
Adult Men's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 90.91 Shipping: 9.09
Adult Men's Dry-Wick Start-Up Package Size (A3XL)
$96.70
Adult Men's Member Dry-Wick Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 87.91 Shipping: 8.79
Adult Men's Regular Start-Up Package Size (A4XL)
$100
Adult Men's Member Polo, Membership Pin, Lanyard Volunteer Handbook Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher Price: 90.91 Shipping: 9.09
AHG Membership Lanyard
$5.49
Price: 4.99 Shipping: .50
Girl Uniform Polo (YS, YM, YL, YXL)
$29.69
Price: 26.99 Shipping: 2.70
Girl Uniform Polo (AS, AM, AL, AXL)
$31.35
Price: 28.50 Shipping: 2.85
Girl Uniform Polo (A2XL)
$39.04
Price: 35.49 Shipping: 3.55
Vest (YS, YM, YL, YXL)
$18.70
Explorer, Tenderheart Price: 17.00 Shipping: 1.70
Vest (AS, AM, AL, AXL)
$19.80
Explorer, Tenderheart Price: 18.00 Shipping: 1.80
Number Patch (A Single number patch)
$1
Price: .65 Shipping: .35 Zeffy will not allow us to put a price lower than $1.00
Number Patches (0, 1, 3, 9)
$2.86
All 4 Troop Numbers. Price: 2.60 Shipping: .26
Flag Patch
$3.58
Price: 3.25 Shipping: .33
AHG Membership Pin
$5.45
Price: 4.95 Shipping: .50
Neckerchief
$6.88
Tenderhearts, Explorers Price: 6.25 Shipping: .63
Neckerchief Slide
$6.88
Tenderhearts, Explorers Price: 6.25 Shipping: .63
Reach Higher Class B Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$17.59
Any Reach Higher Class B T-Shirt sizes (YS, YM, YL, YXL) Price: 15.99 Shipping: 1.60
Reach Higher Class B Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$18.69
Any Reach Higher Class B T-Shirt sizes (AS, AM, AL, AXL) Price: 16.99 Shipping: 1.70
Reach Higher Class B Size (A2XL)
$20.89
Any Reach Higher Class B T-Shirt sizes (A2XL) Price: 18.99 Shipping: 1.90
Reach Higher Class B Size (A3XL, A4XL)
$24.19
Any Reach Higher Class B T-Shirt sizes (A3XL, A4XL) Price: 21.99 Shipping: 2.20
Vest Package (YS, YM, YL, YXL)
$39.90
Explorer, Tenderheart Price: 36.27 Shipping: 3.63
Vest Package (AS, AM, AL, AXL)
$40.89
Explorer, Tenderheart Price: 37.17 Shipping: 3.72
Sash Only
$9.85
Pioneers, Patriots Price: 8.95 Shipping: .90
Sash Package
$19.56
Pioneers, Patriots Price: 17.78 Shipping: 1.78
Sash Pin
$3.58
Pioneers, Patriots Price: 3.25 Shipping: .33
Handbook (Tenderhearts, Explorers, Pioneers, & Patriots)
$21.99
Price: 19.99 Shipping: 2.00
Adult Short-Sleeved Uniform Polo (AS, AM, AL, AXL)
$36.29
Women and Men Price: 32.99 Shipping: 3.30
Adult Short-Sleeved Uniform Polo (A2XL)
$40.69
Women and Men Price: 36.99 Shipping: 3.70
Adult Short-Sleeved Uniform Polo (A3XL)
$43.99
Women and Men Price: 39.99 Shipping: 4.00
Adult Short-Sleeved Uniform Polo (A4XL)
$46.19
Women and Men Price: 41.99 Shipping: 4.20
Adult Short-Sleeved Uniform Polo (A5XL)
$54.99
Women and Men Price: 49.99 Shipping: 5.00
Women's Dry-Wicking Uniform Polo (AS - A3XL)
$38.49
Women Price: 34.99 Shipping: 3.50
Men's Dry-Wicking Uniform Polo (AS - A2XL)
$38.49
Men Price: 34.99 Shipping: 3.50
Men's Dry-Wicking Uniform Polo (A3XL)
$40.69
Men Price: 36.99 Shipping: 3.70
Official Class B Classic T-Shirt (YS - AXL)
$16.49
Everyone Price: 14.99 Shipping: 1.50
Official Class B Classic T-Shirt (A2XL)
$19.79
Everyone Price: 17.99 Shipping: 1.80
Official Class B Classic T-Shirt (A3XL - A4XL)
$20.89
Everyone Price: 18.99 Shipping: 1.90
Official Class B Classic T-Shirt (A5XL)
$23.09
Everyone Price: 20.99 Shipping: 2.10
Pathfinder T-Shirt
$13.19
Price = 11.99 Shipping = 1.20
Pathfinder Necklace Kit (NO NUMBER BEADS)
$12.38
Price: 11.25 Shipping: 1.13
Pathfinder Number Beads
$1.10
Price: 1.00 Shipping: .10
Pathfinder Necklace Kit WITH NUMBER BEADS
$13.48
Price: 12.25 Shipping: 1.23
Pathfinder Handbook
$12.09
Price: 10.99 Shipping: 1.10
Vision Annual Theme Patch
$3.58
Price: 3.25 Shipping: .33
Badge
$3.85
Any badge Price: 3.50 Shipping: .35
Adult Zippered Canvas Tote Bag
$28.59
Red / Blue Price 25.99 Shipping: 2.60
Girl Canvas Drawstring Carrier
$16.49
Red / Blue Price 14.99 Shipping: 1.50

