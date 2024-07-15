AHG Troop CO 0139's Shop

Please pay $40 per girl; this is an annual fee. We do have a cap of $120 per family. If you have more than 3 daughters in the program, select 3 for this item for the cap.
These dues go directly to the Troop to help pay for the activities during Troop Meetings, Courts of Honor (handing out badges), administrative supplies, etc.
New Pathfinder Complete Package
$56.86
T-Shirt
Necklace
Handbook
Classical Class B T-Shirt
Lanyard
Price = 51.69
Shipping: 5.17
Vest (red),
Neckerchief (navy),
AHG Neckerchief Slide,
AHG Flag Patch,
AHG Membership Pin,
Blue Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
AHG Tenderheart & Explorer Handbook.
Classical Class B T-Shirt (Red or Blue)
Reach Higher Class B T-Shirt
Lanyard
Price = 120.81
Shipping = 12.08
Vest (red),
Neckerchief (navy),
AHG Neckerchief Slide,
AHG Flag Patch,
AHG Membership Pin,
Blue Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
AHG Tenderheart & Explorer Handbook.
Classical Class B T-Shirt (Red or Blue)
Reach Higher Class B T-Shirt
Lanyard
Price = 124.07
Shipping = 12.41
Explorer Start-Up Package Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$132.89
Vest (blue),
Neckerchief (red),
AHG Neckerchief Slide,
AHG Flag Patch,
AHG Membership Pin,
Blue Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
AHG Tenderheart & Explorer Handbook.
Classical Class B T-Shirt (Red or Blue)
Reach Higher Class B T-Shirt
Lanyard
Price = 120.81
Shipping = 12.08
Explorer Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$136.48
Pioneer Start-Up Package Sizes (YS, YM, YL, YXL)
$116.13
Pioneer / Patriot Uniform Sash,
AHG Flag Patch,
Membership Pin,
Sash Pin,
Red Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
Badge Magic Starter Kit,
AHG Pioneer & Patriot Handbook.
Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher
Lanyard
Price: 105.57
Shipping: 10.56
Pioneer Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$118.72
Pioneer / Patriot Uniform Sash,
AHG Flag Patch,
Membership Pin,
Sash Pin,
Red Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
Badge Magic Starter Kit,
AHG Pioneer & Patriot Handbook.
Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher
Lanyard
Price: 107.93
Shipping: 10.79
Patriots Start-Up Package Sizes (YXL)
$116.13
Pioneer / Patriot Uniform Sash,
AHG Flag Patch,
Membership Pin,
Sash Pin,
Red Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
Badge Magic Starter Kit,
AHG Pioneer & Patriot Handbook.
Lanyard
Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher
Price: 105.57
Shipping: 10.56
Patriots Start-Up Package Sizes (AS, AM, AL, AXL)
$118.72
Pioneer / Patriot Uniform Sash,
AHG Flag Patch,
Membership Pin,
Sash Pin,
Red Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
Badge Magic Starter Kit,
AHG Pioneer & Patriot Handbook.
Lanyard
Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher
Price: 107.93
Shipping: 10.79
Patriots Start-Up Package Size (A2XL)
$127.84
Pioneer / Patriot Uniform Sash,
AHG Flag Patch,
Membership Pin,
Sash Pin,
Red Troop Number Patches (qty: 4),
AHG Official Short-Sleeved Girl Uniform Polo in white,
Badge Magic Starter Kit,
AHG Pioneer & Patriot Handbook.
Lanyard
Class B Uniforms - Classic AND Reach Higher
Price: 116.22
Shipping: 11.62
