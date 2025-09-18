BFS Merch Shop

Domestic Shipping item
Domestic Shipping
$14.95

Please add one UPS Simple Rate medium box for each order. Shipping to the 48 contiguous states only.

Backpack Delivery item
Backpack Delivery
Free

Your order will be placed in your child’s backpack.

Heavy Duty BFS Tote item
Heavy Duty BFS Tote
$25

100% cotton canvas with 24" handles and an open front pocket. 5 color silkscreen

Chunky Hug Hat - Charcoal item
Chunky Hug Hat - Charcoal
$18

One size, Adult

Chunky Hug Hat - Light Grey item
Chunky Hug Hat - Light Grey
$18

One Size, Adult

Red Beanie item
Red Beanie
$14

One Size, Fits Kids + Adults

Neon Yellow Beanie item
Neon Yellow Beanie
$14

One Size, Fits Kids + Adults

Heather Blue Beanie item
Heather Blue Beanie
$14

One Size, Fits Kids + Adults

Heather Blue Beanie (Toddler) item
Heather Blue Beanie (Toddler)
$14

A smaller beanie for our littlest kiddos!

Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red item
Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red
$14

3T

Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red item
Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red
$14

4T

Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red item
Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Red
$14

5-6T

Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Sky Blue item
Classic Cotton BFS T-Shirt (Toddler) - Sky Blue
$14

3T

Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Lavender item
Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Lavender
$14

2T

Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Apple Green item
Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Apple Green
$14

2T

Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Apple Green item
Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Apple Green
$14

4T

Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Yellow item
Cotton Jersey BFS T-Shirt (Toddler) - Yellow
$14

4T

Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise item
Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise
$25

2T

Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise item
Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise
$25

4T

Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise item
Fleece Hooded Sweatshirt (Toddler) - Turquoise
$25

5-6T

Soft Style T-shirt (Adult) - Natural item
Soft Style T-shirt (Adult) - Natural
$18

Adult, XXL

Soft Style T-shirt (Adult) - Heather Irish Green item
Soft Style T-shirt (Adult) - Heather Irish Green
$18

Adult, S

Soft Style T-shirt (Adult) - Heather Irish Green item
Soft Style T-shirt (Adult) - Heather Irish Green
$18

Adult, XXL

Fleece Hooded Sweatshirt (Adult) - Turquoise item
Fleece Hooded Sweatshirt (Adult) - Turquoise
$25

Adult, XL

Fleece Hooded Sweatshirt (Adult) - Turquoise item
Fleece Hooded Sweatshirt (Adult) - Turquoise
$25

Adult, XXL

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!