Bihar Association Of North America Activity Fee 2025
2025 Activity Fee
$250
$250 is per family per year. Children and visiting parents are free. Events include Holi, Academic Fest, Biennial Camping, Cultural Carnival/Fest, and GALA night. All events except Academic Fest includes lots of fun activities, games, prizes, and free food (includes snacks, tea, lunch/dinner).
