Bilingual Women's Conference/Conferencia de Damas Bilingüe

About this event
Includes Saturday Breakfast and Lunch.
T Shirt Not Included
General admission. Includes Saturday Breakfast and Lunch. T-Shirt is Not included (code needed to get your discount price, please see one of our ladies at the registration table)
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