Phoenix First Apostolic Church

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Phoenix First Apostolic Church

About this event

Bilingual Women's Conference/Conferencia de Damas Bilingüe

749 E Baseline Rd

Phoenix, AZ 85042, USA

Saturday 1 Day Only
$40

Includes Saturday Breakfast and Lunch.

T Shirt Not Included

Souls
$75

General admission. Includes Saturday Breakfast and Lunch. T-Shirt is Not included (code needed to get your discount price, please see one of our ladies at the registration table)

General Registration
$75

General admission. Includes Saturday Breakfast and Lunch. T-Shirt is Not included (code needed to get your discount price, please see one of our ladies at the registration table)

Saturday
Pay what you can
Friday 1 Day
Pay what you can

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