eventClosed

Bingham Bands 2025 Jazz Dinner Dance Silent Auction

auction.pickupLocation

2160 South Jordan Pkwy, South Jordan, UT 84095, USA

Be Graber for 1 Rehearsal item
Be Graber for 1 Rehearsal
$20

auctionV2.input.startingBid

You choose the ensemble and you get to direct the group for up to 30 minutes (must work out details with Graber). Can include marching band, symphonic band, wind symphony, jazz band, or percussion ensemble classes.
Strawberry New York Style Cheesecake item
Strawberry New York Style Cheesecake
$35

auctionV2.input.startingBid

For food safety reasons, this item must be claimed within 24 hours. An absolute classic. Strawberry New York style cheesecake (disregard the cherries in the picture - we're all about strawberries this time of year!). Allergy info: contains dairy, gluten, almonds
Gourmet New York Style Cheesecake item
Gourmet New York Style Cheesecake
$35

auctionV2.input.startingBid

For food safety reasons, this item must be claimed within 24 hours. Coconut, pecans, chocolate, and New York style cheesecake? Seriously, could there be a dreamier combo? Allergy info: contains coconut, dairy, gluten, pecans
Keepsake Minky Quilt #1 item
Keepsake Minky Quilt #1
$250

auctionV2.input.startingBid

Trying to figure out what to do with all those marching band and drumline shirts from throughout the years? Turn them into a beautiful quilt! Winner will need to give any and all prior shirts to Linda Lloyd who will then sew them into a custom made quilt with beautiful Minky fabric. Only four available so be sure to bid quickly!
Keepsake Minky Quilt #2 item
Keepsake Minky Quilt #2
$250

auctionV2.input.startingBid

Trying to figure out what to do with all those marching band and drumline shirts from throughout the years? Turn them into a beautiful quilt! Winner will need to give any and all prior shirts to Linda Lloyd who will then sew them into a custom made quilt with beautiful Minky fabric. Only four available so be sure to bid quickly!
Keepsake Minky Quilt #3 item
Keepsake Minky Quilt #3
$250

auctionV2.input.startingBid

Trying to figure out what to do with all those marching band and drumline shirts from throughout the years? Turn them into a beautiful quilt! Winner will need to give any and all prior shirts to Linda Lloyd who will then sew them into a custom made quilt with beautiful Minky fabric. Only four available so be sure to bid quickly!
Keepsake Minky Quilt #4 item
Keepsake Minky Quilt #4
$250

auctionV2.input.startingBid

Trying to figure out what to do with all those marching band and drumline shirts from throughout the years? Turn them into a beautiful quilt! Winner will need to give any and all prior shirts to Linda Lloyd who will then sew them into a custom made quilt with beautiful Minky fabric. Only four available so be sure to bid quickly!
Swag Bag #1 item
Swag Bag #1
$75

auctionV2.input.startingBid

Bag includes a blanket, sweatshirt, t-shirt, water bottle, stickers, and more! Valued at over $150.
Swag Bag #2 item
Swag Bag #2
$75

auctionV2.input.startingBid

Bag includes a blanket, sweatshirt, t-shirt, water bottle, stickers, and more! Valued at over $150.
Swag Bag #3 item
Swag Bag #3
$75

auctionV2.input.startingBid

Bag includes a blanket, sweatshirt, t-shirt, water bottle, stickers, and more! Valued at over $150.
Swag Bag #4 item
Swag Bag #4
$75

auctionV2.input.startingBid

Bag includes a blanket, sweatshirt, t-shirt, water bottle, stickers, and more! Valued at over $150.
Game night item
Game night
$35

auctionV2.input.startingBid

Contains Apples to Aplles Junior, and Avengers Monopoly. (Ages 8 and up)
Game night and treats item
Game night and treats
$35

auctionV2.input.startingBid

Contains Chrono Bomb, Operation, Charades for kids (ages 5 and up), and assorted treats
Spa Day item
Spa Day
$20

auctionV2.input.startingBid

Contains a $20 or $25 dollar gift card to a Spa
A Night out #1 item
A Night out #1
$25

auctionV2.input.startingBid

Contains a Beanie, 2 Automotive addiction Coupons, and a free appetizer voucher for Texas Roadhouse
A Night out #2 item
A Night out #2
$25

auctionV2.input.startingBid

Contains a Beanie, 2 Automotive addiction Coupons, and a free appetizer voucher for Texas Roadhouse
Feel pretty item
Feel pretty
$15

auctionV2.input.startingBid

Contains a Green bandana/do-rag, a yellow and white polka dot headband/faceband, 3 assorted scrubs, 2 compact mirrors, one bookmark, a necklace and a ring
A Night out #3 item
A Night out #3
$25

auctionV2.input.startingBid

Contains a Beanie, 2 Automotive addiction Coupons, and a free appetizer voucher for Texas Roadhouse
A Night Under the Stars #1 item
A Night Under the Stars #1
$10

auctionV2.input.startingBid

Free admission for two adults to any public BYU planetarium show (valued at $20)
Charcuterie Board item
Charcuterie Board
$75

auctionV2.input.startingBid

Includes wooden charcuterie board, 2 coasters, and 3 wooden separators plus
Art basket item
Art basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Includes box of colored pencils, assorted paintbrushes, 24 alcohol markers, sidewalk chalk, and a KFC portrait of Graber.
Childish whimsy baskets #1 item
Childish whimsy baskets #1
$20

auctionV2.input.startingBid

Includes a stuffed animal, a Bubble wand, and assorted gift card/vouchers such as a $5 crumbl cookie gift card, 5 fist 5oz free menchie vouchers, and a plittle caesar's free crazy bread voucher.
Childish whimsy baskets #2 item
Childish whimsy baskets #2
$20

auctionV2.input.startingBid

Includes a stuffed animal, a Bubble wand, and assorted gift card/vouchers such as a $5 crumbl cookie gift card, 5 fist 5oz free menchie vouchers, and a plittle caesar's free crazy bread voucher.
Childish whimsy baskets #3 item
Childish whimsy baskets #3
$20

auctionV2.input.startingBid

Includes a stuffed animal, a Bubble wand, and assorted gift card/vouchers such as a $5 crumbl cookie gift card, 5 fist 5oz free menchie vouchers, and a plittle caesar's free crazy bread voucher.
Airborne Party item
Airborne Party
$80

auctionV2.input.startingBid

Includes 5 - 90 minute passes to airborne.
Take me to the mall! #1 item
Take me to the mall! #1
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #2 item
Take me to the mall! #2
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #3 item
Take me to the mall! #3
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #4 item
Take me to the mall! #4
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #5 item
Take me to the mall! #5
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #6 item
Take me to the mall! #6
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #7 item
Take me to the mall! #7
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #8 item
Take me to the mall! #8
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Take me to the mall! #9 item
Take me to the mall! #9
$10

auctionV2.input.startingBid

Coupons for 5 separate stores in the mall. Victoria's Secret, bath and body works, Maurice's, and bohme. Baskets come with a scented air spray
Fishing trip item
Fishing trip
$65

auctionV2.input.startingBid

Sneaker cleaning kits Small item
Sneaker cleaning kits Small
$12.50

auctionV2.input.startingBid

Small Set
Home relaxation set item
Home relaxation set
$20

auctionV2.input.startingBid

3 piece spa set, Wooden flowers, and a gel mask
Hardworking basket item
Hardworking basket
$30

auctionV2.input.startingBid

Mini shovel and mini rake, gardening gloves, watering can (plastic), and 2 weeks free of lawn mowing voucher.
Sneaker Cleaning Set Medium item
Sneaker Cleaning Set Medium
$12.50

auctionV2.input.startingBid

Medium Set
Sneaker Cleaning Set Large item
Sneaker Cleaning Set Large
$12.50

auctionV2.input.startingBid

Large Set
A6 Button #1 item
A6 Button #1
$5

auctionV2.input.startingBid

Literally just a button for your backpack
A6 Button #2 item
A6 Button #2
$5

auctionV2.input.startingBid

Literally just a button for your backpack
A Night Under the Stars #2 item
A Night Under the Stars #2
$10

auctionV2.input.startingBid

Free admission for two adults to any public BYU planetarium show (valued at $20)
A Night Under the Stars #3 item
A Night Under the Stars #3
$10

auctionV2.input.startingBid

Free admission for two adults to any public BYU planetarium show (valued at $20)
A Night Under the Stars #4 item
A Night Under the Stars #4
$10

auctionV2.input.startingBid

Free admission for two adults to any public BYU planetarium show (valued at $20)
A Night Under the Stars #5 item
A Night Under the Stars #5
$10

auctionV2.input.startingBid

Free admission for two adults to any public BYU planetarium show (valued at $20)
Soda fun item
Soda fun
$20

auctionV2.input.startingBid

Includes a black stanley cup, a mini 12 pack of Diet coke, Dr pepper, and San pellegrino.
Summer Basket item
Summer Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Includes 4 cups, 44 flavor packets, 3 squirter guns, 1 lanyard, 1 pack of sidewalk chalk, 2 bubble wands, 1 pair of sunglasses, 1 hand lotion, a pack of glow sticks, assorted unworn jewelry, and a bicycle multi-tool.
Pulsed Electromagnetic field therapy session #1 item
Pulsed Electromagnetic field therapy session #1
$50

auctionV2.input.startingBid

https://youtu.be/gsWbtGA1Dug?si=S0U4GRKBjjaem8Ji
Pulsed Electromagnetic field therapy session #2 item
Pulsed Electromagnetic field therapy session #2
$50

auctionV2.input.startingBid

https://youtu.be/gsWbtGA1Dug?si=S0U4GRKBjjaem8Ji
iTunes Gift Card item
iTunes Gift Card
$10

auctionV2.input.startingBid

Mall trip item
Mall trip
$20

auctionV2.input.startingBid

Contains 2 half off Automotive addiction entrance vouchers, a free Texas Roadhouse appetizer, and a 16 in 1 bicycle multi-tool
On the Boarder/ Maggiano's item
On the Boarder/ Maggiano's
$15

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Gift Card item
Cold Stone Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

PF Changs Gift Card item
PF Changs Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

Dune item
Dune
$15

auctionV2.input.startingBid

The Dune series
Graber Hawaiian Shirt #1 item
Graber Hawaiian Shirt #1
$30

auctionV2.input.startingBid

You've seen them, now you can get one of your very own. Graber Hawaiian Shirts!
Graber Hawaiian Shirt #2 item
Graber Hawaiian Shirt #2
$30

auctionV2.input.startingBid

You've seen them, now you can get one of your very own. Graber Hawaiian Shirts!
Graber Hawaiian Shirt #3 item
Graber Hawaiian Shirt #3
$30

auctionV2.input.startingBid

You've seen them, now you can get one of your very own. Graber Hawaiian Shirts!
Graber Hawaiian Shirt #4 item
Graber Hawaiian Shirt #4
$30

auctionV2.input.startingBid

You've seen them, now you can get one of your very own. Graber Hawaiian Shirts!
Fishy Fishy item
Fishy Fishy
$50

auctionV2.input.startingBid

A Real, LIVE Beta!!!!! And all the things necessary to keep it alive.
Cookies Gallore item
Cookies Gallore
$25

auctionV2.input.startingBid

common:zeffyTipDisclaimerTicketing