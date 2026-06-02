Bingo, Bags, and Books!

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About this event
This ticket price is for tickets purchased August 1, 2026-August 31, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level designer bags i.e. Michael Kors, Kate Spade, Coach.
This ticket price is for tickets purchased August 1, 2026-August 31, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level and Platinum level designer bags i.e. Telfar, Luis Vuitton, Gucci.
This ticket price is for tickets purchased September 1, 2026-September 30, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level designer bags i.e. Michael Kors, Kate Spade, Coach.
This ticket price is for tickets purchased September 1, 2026-September 30, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level and Platinum level designer bags i.e. Telfar, Louis Vuitton, Gucci.
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