National Sorority of Phi Delta Kappa, Incorporated Gamma Chapter

Hosted by

National Sorority of Phi Delta Kappa, Incorporated Gamma Chapter

About this event

Bingo, Bags, and Books!

Early Bird Diamond
$30
Available until Aug 31

This ticket price is for tickets purchased August 1, 2026-August 31, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level designer bags i.e. Michael Kors, Kate Spade, Coach.

Early Bird Platinum
$35
Available until Aug 31

This ticket price is for tickets purchased August 1, 2026-August 31, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level and Platinum level designer bags i.e. Telfar, Luis Vuitton, Gucci.

Ruby and Diamond Ticket
$40

This ticket price is for tickets purchased September 1, 2026-September 30, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level designer bags i.e. Michael Kors, Kate Spade, Coach.

Gold and Platinum Ticket
$50

This ticket price is for tickets purchased September 1, 2026-September 30, 2026. It includes Bingo playing board for Diamond level and Platinum level designer bags i.e. Telfar, Louis Vuitton, Gucci.

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