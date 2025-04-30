Bingo for Books

621 1st Ave W

Williston, ND 58801, USA

General Admission
$25
Admission includes 1 Bingo book (7 games), 1 dauber, and 1 drink ticket.
DONATION ONLY
free
Please select this for donation only, does not provide ticket for event.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing