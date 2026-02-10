Birdies 4 Kidz (St. Jude)

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One 4 man team entry
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8 raffle tickets
8 Drink tickets
One hole Sponsorship(Including a full greenside banner)
One 4 man entry
16 Raffle Tickets
16 Drink Tickets
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4 Exclusive Cigar Packages
Two hole Sponsors(Two Greenside Banners)
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4 man team entry
32 Raffle Tickets
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4 Custom EG-St. Jude Polos
Fully Kitted Cigar Package
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