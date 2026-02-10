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About this event

Birdies 4 Kidz (St. Jude)

7005 Golf Club Dr

Arlington, TX 76001, USA

4- Man Team
$800
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Hole Sponsor
$350

Promote your business on help us raise money for St. Jude

Birdie Sponsor
$1,500

Sponsors one Hole

One 4 man team entry

Social media shoutout

8 raffle tickets

8 Drink tickets


Eagle Sponsorship
$2,500

One hole Sponsorship(Including a full greenside banner)

One 4 man entry

16 Raffle Tickets

16 Drink Tickets

Social Media Post

4 Exclusive Cigar Packages


Hole-In-One Sponsor
$5,000

Two hole Sponsors(Two Greenside Banners)

Social Media Post

4 man team entry

32 Raffle Tickets

Unlimited Bar Tab

4 Custom EG-St. Jude Polos

Fully Kitted Cigar Package

Closest to the Pin Sponsor
$400

Sponsor our cash prize for the Closest to the Pin Contest

Longest Drive Sponsor
$400

Sponsor our cash prize for the Longest Drive contest.

$50,000 Hole-In-One Sponsor
$2,000

Sponsor our Hole in One coverage for $50,000 cash prize.

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