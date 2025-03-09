eventClosed

Birdville High School Project Celebration's Silent Auction

4600 Merlot Ave, Grapevine, TX 76051, USA

Hockey Family Fun in NRH item
Hockey Family Fun in NRH
$20

Hockey Family Fun in NRH ($220 value) includes: FOUR Lone Star Brahmas Tickets TWO $25 Potbelly Gift Cards ONE Clear Game Day bag
NRH2O Family Fun Bundle item
NRH2O Family Fun Bundle
$25

NRH2O Family Fun Bundle ($380 value) includes: EIGHT! NRH2O Daily Admission Tickets for 2025 Season $15 Whataburger Gift Card $15 Canes Gift Card ONE Clear Game Day bag
Iron Horse Golf Course Outing item
Iron Horse Golf Course Outing
$25

Iron Horse Golf Course Outing ($400 value) includes: FOUR Complimentary Green Fees (refer to terms on tickets) TWO $20 First Watch Brunch Bucks $10 Starbucks Gift Card ONE Clear Game Day bag
Local Foodie Bundle and Play item
Local Foodie Bundle and Play
$20

Local Foodie Bundle and Play ($130 value) includes: TWO $25 Potbelly Gift Cards TWO $20 First Watch Brunch Bucks $15 Whataburger Card $15 Canes Gift Card $10 Starbucks Gift Card Bowlero/Lucky Strike Bowling Passes for 2 (2hrs/2 people)
Relax and Recharge item
Relax and Recharge
$25

Relax and Recharge ($275 value) includes: $100 Massage Gift Card Salon Brand Blow Dryer Purology Shampoo & Conditioner Purology Spray-In Conditioner
Prom Princess Bundle item
Prom Princess Bundle
$20

Prom Princess Bundle ($200 value) includes: $100 Hair Appointment @ 3:30pm on Saturday, May 17 (call to confirm appointment (864)529-5584 $100 Top Art Nail Salon Gift Card Headband Slippers Makeup Brushes Lip Gloss 5 Jewelry Sets
Texas Rangers Two Games - May 14 and May 18 item
Texas Rangers Two Games - May 14 and May 18
$50

Texas Rangers Two Games ($750 value) includes: TWO Tickets Wed., May 14 vs Colorado @ 7p $1 Hot Dog Night (Section 4 Row 14 Seats 1 & 2) TWO Tickets Sun., May 18 vs Houston @ 12p $1 Ice Cream Sundays (Section 4 Row 14 Seats 1 & 2) Nolan Ryan Bobblehead Michael Young Bobblehead Nathaniel Lowe Bobblehead ONE Clear Game Day bag
Kendra Scott Jewelry Set item
Kendra Scott Jewelry Set
$15

Kendra Scott Jewelry Set ($165 value) includes: Necklace and Earrings set
BHS 2024-2025 Yearbook item
BHS 2024-2025 Yearbook
$25

BHS 24-25 Yearbook - PRICELESS :) * Did you forget to purchase a yearbook? * Do you just need an extra? * Here's your chance!
2025 BHS Reserved Graduation Ceremony Seating item
2025 BHS Reserved Graduation Ceremony Seating
$50

BHS 2025 Graduation Seating - Priceless! Dickies Arena 10:00 a.m. Friday, May 23, 2025 Reserved seating at BHS Graduation at Dickies Arena *Location and # of Seats will be pre-determined
2025-2026 Next School Year Senior Bundle item
2025-2026 Next School Year Senior Bundle
$20

Planning for next year now! 2025-2026 School Year Senior Bundle ($140 value) includes: TWO BISD All-Sports Pass *excludes Varsity football ONE BHS Senior 2026 Parking Spot ONE Clear Game Day bag
2025-2026 School Year Bundle item
2025-2026 School Year Bundle
$20

2025-2026 School Year Bundle ($140 value) includes: TWO Football Season Tickets ONE Non-Senior BHS Parking Spot ONE Clear Game Day bag
Chicken N Pickle Outing item
Chicken N Pickle Outing
$15

Chicken N Pickle Outing ($130 value) includes: 1-hour pickleball 2 Appetizers Pickleball Paddle Water Bottle Pop Socket Koozie Sunglasses CnP Lanyard
Tactical Laser Tag Challenge for 6 item
Tactical Laser Tag Challenge for 6
$25

Tactical Laser Tag in Plano, TX ($220 value) includes: SIX passes for 60 minutes of gaming experience TWO water bottles Battle House sticker
Drengr Axe Throwing Party for FIVE item
Drengr Axe Throwing Party for FIVE
$15

Drengr Axe Throwing in Bedford, TX ($150 value) includes: FIVE passes 60 minutes free throwing TWO $25 Gift Cards
Jeep Lovers Fun Bundle item
Jeep Lovers Fun Bundle
$15

Jeep Lovers Fun Bundle ($100 value) includes: Flat tire repair kit USB Disco Light Car duckies Car wash Jeep steering wheel cover
Handsome Hawk Bundle item
Handsome Hawk Bundle
$15

Handsome Hawk Bundle ($100 value) includes: $50 Great Clips Gift Card Tea Tree Coconut Oil Texture Men's Pomade Men’s Solutions Shampoo Firm Hold Gel Molding Cream Car Wash
Five Past US Presidents Framed Photo with Signatures item
Five Past US Presidents Framed Photo with Signatures
$50

5 Former U.S. Presidents Framed Photo with Signatures
TWO Stars Tickets April 5 at 2pm item
TWO Stars Tickets April 5 at 2pm
$25

TWO Stars Tickets ($130 value): GAME: Stars v Pittsburgh Penguins DATE: Sat, April 5 @ 2pm SEATS: Section 305, Row BB Seats 3&4 ONE Clear Game Day bag
2025 BHS - SPONSOR a SENIOR item
2025 BHS - SPONSOR a SENIOR
$25

Support a 2025 BHS Senior by donating $25 for the class of 2025! Buy Now! Unlimited purchases direct through link: https://www.paypal.com/US/fundraiser/charity/2293449
Mary Kay Bundle item
Mary Kay Bundle
$20

Mary Kay Bundle ($150 value) inlcudes: 3-in-1 Cleanser Night Solution Cream Age Fighting Moisturizer Microdermabrasion Kit
Taco Casa Bundle item
Taco Casa Bundle
$15

Taco Casa Bundle ($100 value) includes: $50 Casa Bucks T-Shirt Water Bottle Towel Frisbee Koozie
Texas Rangers Bobblehead Bundle item
Texas Rangers Bobblehead Bundle
$20

Texas Ranger Bobblehead Bundle ($240 value) includes: Corey Seager Bobblehead Adolis Garcia Bobblehead "The Catch" Bobblehead Jung World Series Promotional Jersey
Baylor Bears Bundle item
Baylor Bears Bundle
$15

Baylor Bears Bundle ($100 value) includes: ONE Clear Game Day bag Shopping Cart Handle Cover 500 Piece Puzzle Poncho Collectible Snowman Ornament
Texas A&M Aggie Bundle item
Texas A&M Aggie Bundle
$15

Texas A&M Bundle ($100 value) includes: ONE Clear Game Day bag Decorative Blocks 2 Wall Art Pieces Poncho
University of Texas Longhorn Bundle item
University of Texas Longhorn Bundle
$15

University of Texas Longhorn Bundle ($100 value) includes: ONE Clear Game Day bag Slate Wall Decor Stone Trivet Desk Decor
Texas Rangers 4-Pack Plus Parking Pass! item
Texas Rangers 4-Pack Plus Parking Pass!
$50

Texas Rangers 4-Pack Plus Parking Pass ($890 value) includes: 4 Tickets Plus Parking Pass (date/game TBD and mutually agreed upon, Carrie Hamilton is point of contact for tickets) ONE Clear Game Day bag Jonah Heim Bobblehead Marcus Semein Bobblehead Adolis Garcia Bobblehead Adolis Garcia Promotional Jersey Corey Seager Bobblehead Cory Seager Promotional Jersey
SMILE! Teeth Whitening Kit item
SMILE! Teeth Whitening Kit
$45

SMILE! Teeth Whitening Kit ($350 value): One GLO Science Pro Teeth Whitening Kit

