Birdville Marching Festival 2025

9200 Mid Cities Blvd

North Richland Hills, TX 76180, USA

General Admission - All-day Ticket
$15
General Admission ticket for Prelims AND Finals (All-day ticket)
Student K-12+ OR Senior 65+ - All-day Ticket
$10
Students K-12+ OR Senior Adult 65+ ticket for Prelims and Finals (All-day ticket) **Children Pre-K and younger are free.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing