2026-27 Birthday Marquee Shout Outs

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*Please note there is no school Monday and the sign may be updated the next day.
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Displayed December 18 (after school) - January 3
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