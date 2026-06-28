A cheerful cheetah in a party hat holds balloons and a gift on a stage in front of a crowd, beneath a bright "Happy Birthday" marquee.
Covington Harper Elementary School PTO

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About this event

2026-27 Birthday Marquee Shout Outs

August 24 - 30
$25
Available until Aug 28

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

August 31 - September 6
$25
Available until Sep 3

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

September 7 - 13
$25
Available until Sep 11

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

*Please note there is no school Monday and the sign may be updated the next day.

September 14 - 20
$25
Available until Sep 18

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

September 21 - 27
$25
Available until Sep 25

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

*Please note there is no school Monday and the sign may be updated the next day.

September 28 - October 4
$25
Available until Oct 2

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

October 5 - 11
$25
Available until Oct 9

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

October 12 - 18
$25
Available until Oct 16

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

*Please note there is no school Monday and the sign may be updated the next day.

October 19 - 25
$25
Available until Oct 23

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

October 26 - November 1
$25
Available until Oct 30

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

November 2 - 8
$25
Available until Nov 6

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

*Please note there is no school Monday and the sign may be updated the next day.

November 9 - 15
$25
Available until Nov 13

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

November 16 - 22
$25
Available until Nov 20

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

November 23 - 29
$25
Available until Nov 25

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

November 30 - December 6
$25
Available until Dec 4

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

December 7 - 13
$25
Available until Dec 11

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

December 14 - 18
$25
Available until Dec 18

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WINTER BREAK
$25
Available until Dec 18

Displayed December 18 (after school) - January 3

Include your child's name only, please. Any additional messages cannot be accommodated.

*Please note, additional spaces added due to the long break.

January 4 - 10
$25
Available until Jan 8

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January 11 - 17
$25
Available until Jan 15

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